Recuperan dos motos que fueron robadas

Efectivos policiales de las Unidades Regionales 6 y 8 recuperaron dos motos con pedido de secuestro por robos ocurridos en las ciudades de Perico y Palpalá. Uno de los ocupantes de los rodados fue detenido y trasladado a la dependencia.

El primero de los ilícitos fue detectado días pasados por la mañana, en momentos que los uniformados realizaban recorridos preventivos por el centro periqueño.

En esas circunstancias, alrededor de las 9.20 los efectivos observaron en la calle Leandro N Alem a un sujeto que circulaba a bordo de una moto de 110 cc de cilindrada. La misma no tenía la chapa patente colocada. Por esa razón, interceptaron al motociclista y procedieron a identificarlo. Además, realizaron una consulta de los números de motor y cuadro del rodado a través de las bases de datos. De esta manera, se supo que la moto tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en 2018. En consecuencia, los agentes secuestraron la moto en cuestión y la trasladaron a la Seccional 21°.

Palpalá

Mientras que el segundo hecho sucedió días atrás en la ciudad de Palpalá, en momentos que cerca de las 23.40 los uniformados notaron a dos sujetos que empujaban una moto de 250 cc de cilindrada en el barrio General Savio. Además, no tenía la llave colocada y presentaba el tambor de contacto violentado.

Ante esto, uno de los inculpados logró arrancar el rodado, emprendió la fuga y dio inicio a una persecución por las calles de la ciudad siderúrgica. El raid continuó por la colectora de la autopista de la ruta nacional N° 66, con el apoyo de otros efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Así fue como lograron interceptar al motociclista en cercanías de un salón de eventos. Tras esto, el conductor no pudo justificar la procedencia del motovehículo ni la falta de documentación del mismo. Debido a las maniobras evasivas realizadas a alta velocidad, se dio participación inmediata a las autoridades competentes para resguardar la seguridad vial y ciudadana en el sector. Finalmente, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la Seccional 47°, mientras que su cómplice logró fugarse a pie.