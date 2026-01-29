22°
San Pedro

Motociclista alcoholizado chocó y se dio a la fuga

El sospechoso fue hallado y le practicaron el control de alcoholemia.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 9° | DETUVO AL MOTOCICLISTA HORAS MÁS TARDE DEL SINIESTRO.

Un motociclista con 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) chocó a un auto y se dio a la fuga en la ciudad de San Pedro. Horas más tarde fue encontrado y se le practicó la prueba de alcoholemia.

El siniestro vial ocurrió días pasados por la mañana, cuando un hombre iba al mando de un auto Volkswagen Senda por la avenida Hipólito Yrigoyen. En esas circunstancias, cuando el automovilista llegó a la esquina de la calle Bolivia fue colisionado por una moto Gilera Smash de 110 cc. de cilindrada, cuyo conductor se dio a la fuga.

Horas más tarde los uniformados ubicaron al motociclista, a quien Seguridad Vial le practicó el test de alcoholemia que dio 1,2 g/l.

 

