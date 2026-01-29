Tenían 113 kilos de marihuana

La Policía de Santiago del Estero detuvo a cinco sujetos oriundos de Salta que se desplazaban con 113 kilos de marihuana en tres vehículos por la ruta provincial 37, en el departamento Pellegrini. El cargamento fue valuado en $390 millones.

El operativo se realizó en la tarde del martes, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos sobre un camino vecinal. Allí interceptaron un automóvil Volkswagen T-Cross, blanco, que provenía de la provincia de Salta con dos ocupantes.

Luego de un interrogatorio establecieron que los sospechosos hacían de coche guía, comúnmente conocidos como "punteros", de otros dos rodados que se desplazaban por la misma zona transportando el estupefaciente.

Con el afán de buscar a los otros vehículos y evitar que se fugaran, los efectivos retuvieron el rodado y a sus ocupantes de manera preventiva. Mientras, se activó un amplio dispositivo de búsqueda sobre los corredores viales cercanos.

Así fue que a unos cinco kilómetros de donde encontraron el auto, los uniformados observaron que otras dos camionetas se desplazaban a gran velocidad. Cuando sus conductores advirtieron la presencia policial y emprendieron una fuga en dirección a Salta.

Durante la huida, una Volkswagen Amarok volcó a la vera de la cinta asfáltica, lo que permitió a sus ocupantes destrozaran el parabrisas y huyeran internándose en una zona montuosa. Al requisar el rodado, los efectivos encontraron tres bultos que contenían más de 85 "ladrillos" con marihuana.

Finalmente, una comisión salió tras los pasos de una Toyota Hilux, la cual fue alcanzada a los pocos kilómetros. Allí fueron apresados sus tres ocupantes, todos oriundos de Salta. Por disposición del Juzgado Federal, a cargo de Sebastián Argibay, los cinco sospechosos fueron detenidos.