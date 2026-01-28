Exhibición de canes en el Multiespacio de Mariano Moreno

En las instalaciones del Multiespacio de Mariano Moreno se llevó adelante una exhibición de canes, destinada a los niños y niñas quienes participan de las colonias de vacaciones municipales. La propuesta formó parte de las actividades recreativas programadas durante el mes de enero por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Junto a los niños, el subdirector de Deporte y Recreación, Gustavo Caliva, destacó “el objetivo principal de las colonias es brindar espacios de contención, recreación y aprendizaje durante el receso escolar” los niños de las Colonias de Moreno y Cuyaya, puedan entretenerse y vivenciar experiencias diferentes, muchas de las cuales no pueden realizar durante el período de clases”.

Agregó “las actividades continúan desarrollándose en todas las colonias de vacaciones que funcionan en distintos centros municipales, incluyendo el distrito de Alto Comedero. Como cierre, está previsto un encuentro general de colonias en el Parque San Martín el día jueves, y posteriormente el cierre final de las actividades se realizará el viernes “.

Por su parte, Gustavo Coronel, coordinador en Mariano Moreno, señaló que esta exposición de canes fue una actividad planificada con el objetivo de ofrecer una propuesta diferente, basada en espectáculos y exhibiciones y expresó su agradecimiento al Jefe Gutiérrez de la División Canes de la Policía de Jujuy, como al profesor de Cuyaya por el acompañamiento con su grupo. Y remarcó además que “lo más importante es que los chicos se diviertan, aprendan y disfruten de estas experiencias.

En tanto, la coordinación de la colonia de Cuyaya agradeció la invitación a participar de la exhibición, destacando la importancia de este tipo de actividades que suman a la agenda general de las colonias y fortalecen el trabajo conjunto entre los distintos centros.