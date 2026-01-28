El pueblo guaraní celebró el Arete Guazú en Calilegua

Como todos los años para esta fecha, las comunidades guaraníes de las Yungas jujeñas realizan el tradicional Arete Guazú, una forma ancestral de dar inicio al año para el pueblo guaraní.

En ese contexto de reencuentro, el delegado nacional del pueblo guaraní, Marcelo Cuellar, explicó que el Arete Guazú “es una manera de dar inicio a una gran fiesta”. Y agregó: “quiero que todo Jujuy pueda disfrutarla”.

Asimismo, precisó los pormenores de la celebración y comentó que se da apertura a la cosecha de los frutos de los guaraníes. En otro pasaje, remarcó: “nos juntamos todas las familias para celebrar la evocación a todos los espíritus”.

Finalmente, dejó un mensaje sobre los valores de la comunidad, resaltando la lucha “ por la tierra, por el agua y por los valores culturales”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad Yandecó, Ernesto Fernández, agradeció al Gobierno de la Provincia de Jujuy por la entrega de tierra para la práctica cotidiana y la vida de cultivo, en medio del festejo y el respeto a su fiesta tradicional.