Miércoles inestable y una máxima de 26° C

Este miércoles, San Salvador de Jujuy presenta condiciones climáticas inestables, con tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde y noche. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo hoy

Según el pronóstico oficial, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:

Por la mañana: Se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 22°C y una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. Los vientos soplarán del noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde: El clima continuará con chaparrones y la temperatura ascenderá hasta los 26°C, la máxima prevista para la jornada. La probabilidad de lluvia descenderá a un rango del 10% al 40%.

Por la noche: Se mantendrán los chaparrones, con el termómetro bajando a 21°C. Los vientos persistirán del noroeste con la misma intensidad.

Pronóstico extendido para los próximos días

Para quienes planean actividades al aire libre, el tiempo mejorará hacia el final de la semana: