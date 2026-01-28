Accidente vial en la Ruta Nacional 9 a la altura de Lozano

En horas de la tarde, aproximadamente las 14:30 de este miércoles, se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Lozano, donde colisionaron un remís que prestaba servicio de transporte de pasajeros y una camioneta.

Como resultado del fuerte impacto, un hombre que viajaba como pasajero en el remís perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

Tras el hecho, ocurrido alrededor de las 15 horas, el tránsito permaneció totalmente interrumpido. En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Lozano, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia, quienes realizaron las tareas correspondientes. Se recomienda a los conductores precaución.

Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación.