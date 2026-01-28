Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno

El esperado regreso de Gran Hermano está confirmado. El emblemático reality prepara una nueva edición bajo el título Generación Dorada, que marcará la apuesta más fuerte de Telefe para 2026. El ciclo renovado busca captar tanto a quienes siguieron el formato desde sus inicios como a nuevas audiencias, con dinámicas innovadoras, una casa completamente rediseñada y mayor interacción digital.

Uno de los puntos centrales de la temporada será la conducción de Santiago del Moro, quien vuelve a encabezar las galas en vivo y las instancias clave de la competencia, tras afianzarse como uno de los presentadores más identificados con el ciclo. Su regreso refuerza la expectativa de que la nueva etapa mantenga la intensidad y cercanía que lo caracterizaron. La organización prevé que la edición no solo iguale las cifras históricas de audiencia, sino que además capture la atención del público y se convierta en un fenómeno.

El canal realizó el gran anuncio de que el estreno está previsto para el lunes 23 de febrero de 2026, una edición se propone celebrar los 25 años desde la primera edición. El canal mantiene bajo confidencialidad la selección de concursantes y las reglas renovadas, aunque existe especulación sobre la inclusión de exfiguras memorables junto a nuevas celebridades de la escena mediática nacional. El objetivo declarado es combinar la nostalgia con formatos que conviertan cada episodio en una experiencia impredecible para la audiencia.

El aislamiento de los concursantes comenzará a fines de febrero, permitiendo que los seguidores presencien estrategias, alianzas y conflictos en tiempo real, un elemento que contribuyó al fenómeno. Tal como en as últimas temporadas, la producción prevé incrementar la presencia del programa en plataformas digitales, replicando el modelo de interacción que lidera hoy el consumo televisivo en el país. Todo esto refuerza la disputa por el liderazgo del prime time, en una franja horaria decisiva para la programación argentina.

La estrategia de Telefe incluyó el rediseño de la casa y la integración de nuevas herramientas técnicas para potenciar la experiencia del espectador. El canal mantiene la expectativa en secreto sobre las innovaciones, con la intención de renovar el formato y reconquistar el centro de la conversación mediática nacional.

La información sobre el casting y las reglas de competencia continúa resguardada por la producción, que busca preservar el impacto de las sorpresas y el interés del público a lo largo de toda la temporada. Bajo el nombre “Generación Dorada”, la elección de los participantes y las mecánicas avanzadas serán elementos determinantes para definir el éxito de este aniversario.

Como parte de la campaña previa al estreno, se difundió un video que repasa momentos emblemáticos de los 25 años del programa, con frases como: “Todo comenzó hace 25 años. Abrimos la puerta. Nos miramos a los ojos. Rompimos barreras. Desarmamos prejuicios. Incluso, te llevamos al altar. Te jugaste todo por ellos. O en contra de ellos. Llegaste al límite. Aún desafiando las reglas. Y cuando pensaste que ya no quedaba más, llega Gran Hermano: Generación dorada. Febrero, Telefe”.