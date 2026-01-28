Tres Cruces celebra el Festival de la Chicha y la Tonada

La localidad de Tres Cruces se prepara para vivir una nueva edición de uno de los encuentros culturales más significativos de la región. Este sábado 31, desde las 9, se llevará a cabo la X Edición del Festival de la Chicha y la Tonada, una celebración que rinde homenaje a la cultura ancestral y a los saberes transmitidos de generación en generación en la Puna jujeña

El festival tuvo su origen el 23 de febrero de 2017, en el marco del Jueves de Comadres, cuando la Comuna de Tres Cruces, a través del Área de Turismo y Cultura de la Comisión Municipal, entonces encabezada por su directora Estela Guanuco y el presidente comunal Fabián Martínez, dio inicio a esta propuesta cultural con el objetivo de poner en valor dos herencias fundamentales del acervo comunitario: la chicha y la tonada de la copla.

La chicha, bebida ancestral elaborada pacientemente a partir de la harina de maíz, ha acompañado históricamente las celebraciones del pueblo. Su preparación no solo implica técnica y dedicación, sino también un profundo conocimiento heredado de los abuelos. Por su parte, la tonada de la copla constituye una de las expresiones musicales más auténticas de la región, donde el cantor se identifica con su lugar de origen y con el momento del calendario cultural que se transita. En aquella primera edición, las maestras chicheras fueron protagonistas indiscutidas.

En la categoría chicha de maíz resultó ganadora Doña Gregoria Quispe, mientras que en chicha de maní fue reconocida Estela Guanuco. Ambas mujeres recibieron un merecido homenaje por su aporte a la preservación de los sabores y saberes ancestrales. En el canto de coplas, el reconocimiento fue para Doña María Ábalos, de El Angosto - El Zauzal, destacada por su interpretación del canto ancestral.

Desde entonces, cada edición del Festival mantiene un ritual que lo distingue. A primeras horas de la mañana, la comunidad anfitriona da inicio al encuentro con el permiso a la Pachamama, seguido por la recepción de delegaciones y copleros visitantes. La hospitalidad se manifiesta en gestos simples y profundos: un vaso de chicha o licor artesanal para quienes llegan, y un recuerdo del festival para cada artista participante.

Las coplas, entonadas al sonido de las cajas, dejan una huella sonora que resuena en los cerros de la Puna y la Quebrada. Diferentes generaciones se reúnen en rondas y cuadrillas, guiadas por las tradicionales banderas blancas, en una tarde cargada de camaradería, alegría y memoria colectiva.

En esta X Edición, el acto de apertura contará con las palabras de bienvenida de la Comisionada Municipal, Leticia Tito, seguidas de la ceremonia a la Madre Tierra. Luego se realizará la presentación de las maestras chicheras participantes y del jurado evaluador, dando paso a una jornada plena de identidad cultural. La programación artística comenzará con la presentación especial de “Raúl Gutiérrez y Víctor Barboza - 43 Años Después”, mientras que desde las 10.30 se iniciará la actuación de copleros y cuadrillas con la participación inaugural de “Las Chinitas Trescruceñas”, dúo integrado por Doña Feliciana Carrera y Doña Sinforoza Guerra, referentes del canto ancestral.

La danza también tendrá un lugar destacado con la presencia del ballet de “Adultos Mayores Halcones” de la Puna, el ballet “Achalay”, la Escuela de Danzas Folclóricas ballet “La Tropa” de Abra Pampa, el ballet “Javier Pantaleón” de La Quiaca y el grupo Fraternidad, Danza y Pasión de Tilcara.