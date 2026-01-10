Hinestroza se suma a Boca

Después de varias idas y vueltas, el futbolista cedió en sus pretensiones para que el traspaso se termine concretando y viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años con Boca.

La dirigencia de Atlético Nacional logró adquirir el porcentaje restante de la ficha de Hinestroza que pertenecía al Colombus Crew de Estados Unidos. Ya con la totalidad de los servicios del delantero en su poder, el "verdolaga" accedió a cerrar el acuerdo con el club de la ribera.

Así, Boca compró el 80 por ciento de la ficha del atacante de 23 años en 5 millones de dólares y Atlético Nacional se quedará con un 20 por ciento del pase del jugador que presionó para ir al "xeneize" ausentándose en la pretemporada del equipo colombiano. Ante esto, el conjunto de Medellín optó por liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión.

Finalmente, el entrenador Claudio Úbeda sumará su primer refuerzo para lo que será este semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores de América.

Hinestroza viene de ser un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia.