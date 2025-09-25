En San Pedro crece la primera Liga Municipal

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continua ofreciendo clases gratuitas de ajedrez a través de la escuela municipal "Los Alfiles del ramal" que funciona en el Museo Histórico, Arqueológico y de Arte "Pablo Balduin" de nuestra ciudad.

Cristina Artaza, instructora, se mostró muy satisfecha y contenta que desde el estado municipal, por decisión del intendente Julio Bravo, se apueste de manera fuerte a este deporte ciencia logrando un importante crecimiento desde sus inicios hasta la fecha.

En este sentido, destaco el desarrollo de la Liga municipal de ajedrez, que ya se encuentra en la sexta fecha y que cuenta con mas de 80 jugadores inscriptos en las distintas edades que van desde niños hasta adultos mayores.

Es la primera liga municipal de la disciplina en la provincia de Jujuy y el nivel de juego que esta logrando, con la presencia de Los Alfiles del ramal, es mas que importante.

Para el 2026, dijo se planea arrancar la liga municipal desde principio de año, como así también incluir esta disciplina en los juegos escolares de nivel primario y secundario, por lo que logrará captar muchos más adeptos.

A fines de este año se organizara un encuentro de ajedrez, que permita realizar un sondeo de la cantidad y calidad de jugadores con los que cuenta la liga y la ciudad, como así también zonas aledañas.

De manera simultánea se continúa con las clases gratuitas de ajedrez los días lunes y miércoles de 15.30 a 17.30 horas, los martes y jueves por la mañana de 9.30 a 11.30 horas, para todas las edades y en ambos sexos.

Los interesados que deseen sumarse pueden dirigirse al Museo Pablo Balduin (Miguel Araoz, esquina 9 de Julio) de Lunes a viernes en horarios de la mañana y la tarde. (Juan Pinto)