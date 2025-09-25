Destacan el esfuerzo fiscal con sentido social

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir y el intendente de San Pedro, Julio Bravo, inauguraron el Parque Lineal 1 como así también la iluminación, cordón cuneta, y veredas. Allí, Sadir afirmó que "el equilibrio fiscal y el superávit deben ser herramientas para brindar obras y servicios a la gente, no para acumular".

Seguidamente, el mandatario afirmó "estamos trabajando mancomunadamente en cada lugar de la provincia buscando esto: que nuestros vecinos vivan mejor, estén mejor, tengan más servicios y mejores servicios". Asimismo, destacó que después de la inauguración se vienen otros parques de similares características.

Sadir hizo hincapié en que, en muy pocos meses, San Pedro va a ser una ciudad con 100% de sistema cloacal, lo que significa mejor vida, salud, y cuidado para la población. El mandatario provincial fue contundente al expresar que "queremos seguir trabajando para nuestra gente. Queremos estados inteligentes, provincia y municipios. Y si hay algo para destacar en la gestión de Julio Bravo es esto: obras como estas. A veces con ayuda provincial en materiales o recursos, pero sobre todo con buena administración y trabajo local".

También mencionó el trabajo de iluminación con luminarias LED que aportan a la seguridad. Por último, Sadir sentenció que "el equilibrio fiscal y el superávit deben ser herramientas para brindar obras y servicios a la gente, no para acumular".

OBRAS | LUMINARIAS, JUEGOS, CORDÓN CUNETA, CICLOVÍA, MESAS Y BANCOS.

Por su parte, el intendente sampedreño, Julio Bravo detalló que el Parque Lineal 1, de casi 700 metros, divide el barrio Libertad y el barrio Presidente Perón II, llegando hasta el barrio Lapachos. Incluye obras de cordón cuneta, veredas, ciclovía, mesas y bancos (elaborados en talleres municipales), iluminación (a cargo del personal de alumbrado público), juegos infantiles, gimnasios urbanos y aproximadamente 230-240 árboles de distintas especies con riego por goteo, todo realizado por personal municipal.

Bravo comentó en el discurso que la obra se inició en 2018 bajo el plan Hábitat nacional y el proyecto se completó con la ayuda permanente de la provincia, bajo la gestión del gobernador Sadir, y el esfuerzo de los empleados municipales.

El titular del ejecutivo municipal sentenció que "la inauguración de este espacio es parte de un camino de equilibrio fiscal con sentido social, proporcionando lugares de esparcimiento para las familias y niños". Asimismo, anunció otras obras en curso como la red de cloaca en barrio Libertad, el bulevar de agua en la avenida 25 de mayo (inaugurado el año pasado), y futuros proyectos como los parques lineales 2, 3 y 4 (el próximo año), obras en el Acceso Sur (la próxima semana) y una nueva ciclovía en el Acceso Norte (en octubre).

En tanto, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Zigarán, celebró que se haya podido construir esta obra en conjunto y en sinergia con los esfuerzos que hizo el municipio, con recursos del municipio, con la ayuda del gobierno de la provincia, "y que podamos seguir apostando a la construcción de obras de este tipo".

Zigarán también destacó la construcción de la obra de cloacas, que va a culminar con un proceso de construcción de obras de saneamiento básico, que son fundamentales para la calidad de vida de las personas.

Asistieron además de los mencionados, el secretario de Energía, Mario Pizarro; funcionarios y ediles municipales; legisladores provinciales; autoridades vecinales de los barrios beneficiados con la obra; y vecinos de los barrios aledaños.