River Plate fue eliminado por Palmeiras en Brasil

River Plate se presentó anoche en Brasil ante Palmeiras, fue el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida había culminado 2 a 1 a favor de los brasileños.

El duelo de vuelta culminó con victoria y clasificación paulista por 3 a 1 ante un "millonario" que si bien mejoró con respecto al primer duelo de la serie no pudo con la potencia y el buen trato de pelota de Palmeiras que avanzó a semifinales.

A los 7 minutos centro de Juan Fernando Quintero gran cabezazo de Salas que anticipó a todos en el primer palo para poner el 1 a 0 parcial en San Pablo.

Todo era ilusión en el equipo argentino que jugó un buen primer tiempo de la mano de Salas y Quintero pero no le pudo sacar más provecho que un gol.

En el complemento, la propuesta de Palmeiras cambió y fue más punzante que en los primeros 45 minutos.

Vitor Roque, a los 6' del complemento, y José Manuel López, a los 46' y 49' del mismo periodo, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño.

A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla luego de cometer penal y dejó a la "banda roja" con diez jugadores complicando más la situación a un conjunto "millonario" que tras el pitazo final del árbitro uruguayo se quedó afuera del máximo torneo continental a nivel clubes.