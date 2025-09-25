Obras de mejora en Yuto

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Yuto, ejecutan una serie de acciones conjuntas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Recientemente, el gobernador Carlos Sadir recorrió la obra de adoquinado de un tramo de la calle Sarmiento, una de las arterias más transitadas del lugar. Del mismo modo, se inauguró recientemente un nuevo edificio escolar en El Bananal.

Al respecto de estos trabajos, el intendente de Yuto, David Abraham Paoli, expresó su agradecimiento al gobernador Sadir. "La concreción de esta obra educativa es un acontecimiento inolvidable, que coincide además con la semana de nuestro Santo Patrono, San Miguel Arcángel, lo que le otorga un valor aún más especial para todos los yuteños", señaló.

Destacó la importancia de la visita del mandatario provincial y de la ministra de Educación, Miriam Serrano, subrayando que la nueva infraestructura "será fundamental no solo para los niños y jóvenes de Yuto, sino también para estudiantes de las zonas aledañas que podrán acceder a mejores condiciones para asistir a clases".

Finalmente, el mandatario comunal resaltó que la educación "es uno de los principales caminos de progreso social".