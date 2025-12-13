Un emotivo encuentro en San Pedro

La Perla del Ramal se viste de nostalgia y hermandad esta noche para recibir a los egresados de la promoción 1980 de la escuela de Comercio "Dr. José Ingenieros", quienes celebrarán sus 45 años de haber dejado las aulas. Compañeros de los tres quintos se reunirán en una cena de camaradería para revivir los sueños forjados en la juventud, la amistad que resistió el tiempo y, sobre todo, para honrar la memoria de quienes ya no están.

La convocatoria superó las fronteras de la provincia, demostrando la fuerza del lazo forjado hace décadas. Algunos egresados recorrieron más de mil kilómetros y llegaron a San Pedro de Jujuy desde distintos puntos del país para asegurarse de estar presentes. Este esfuerzo, que implicó dejar todo por unos días, subraya el profundo afecto y el valor que le otorgan a este histórico reencuentro.

FERNANDO ZARZOSO | FALLECIDO EN EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO BELGRANO.

El momento más conmovedor de la velada será el homenaje especial dedicado a los compañeros que se adelantaron en el camino. Entre ellos, el recuerdo más vivo será para el héroe sampedreño de Malvinas, Fernando Fabián Zarzoso, quien perteneció a esta promoción. Fernando Zarzoso, quien vivió a pleno su etapa de estudiante en la querida institución, fue convocado para el servicio militar a principios de 1982 y destinado al Crucero General Belgrano. Esta noche, su memoria será recordada con particular afecto, junto a la de Patricia Esther Barrionuevo, Ricardo Ramón Cabrera, Juan Francisco Correa, Stella Maris Guzmán, Osmar René Jerez, Osvaldo Marcelo Baca, Daniel Ángel Ledesma, Lilian del Socorro Márquez, Alicia del Milagro Zamar, Arminda Alzogaray, Carlos Alberto Asbir, Carlos del Rosario Barrios, Marcelino, Flores, Berta María Morata, José Luis Torrelio y Jorge Alfredo Vialva.

Como símbolo de este recuerdo que los mantiene "eternamente jóvenes", el encuentro incluirá una emotiva suelta de globos.

Sueños intactos

QUINTO AÑO B | SONRIENTES LOS EGRESADOS DE LA PROMOCIÓN 1980.

A 45 años los egresados labraron su destino, eligieron una profesión y formaron sus propias familias con el apoyo incondicional de sus seres queridos, hoy la mayoría ya disfrutan de la nueva etapa del jubileo, luego de una vida entregada al trabajo.

QUINTO AÑO C | EGRESADOS DE LA COMERCIAL SAMPEDREÑA.

Sin embargo, el ideal de estudiantes de la Comercial se mantiene grabado a fuego en sus corazones. El reencuentro será el escenario para revivir anécdotas de la camisa celeste, el moñito azul, las viejas aulas ubicadas en la esquina de Rogelio Leach y Aristóbulo del Valle, y el edificio que luego compartieron con la escuela Normal, ubicado sobre calle Guillermo Paterson

Aunque la vida y los tiempos han cambiado, un sentimiento permanece intacto: el amor por esa escuela que los cobijó y fue testigo de cinco años de vivencias cruciales, transformándolos en los hombres y mujeres de bien que son hoy.

El encuentro de la promoción 1980 se realizará esta noche a partir de las 22, reuniendo las manos y voluntades que hicieron posible esta velada con brillo especial.