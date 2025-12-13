Ya se sabe cómo serán los feriados del 2026

El 2026 está cada vez más cerca y muchos argentinos ya miran el calendario para planificar escapadas, viajes largos o simplemente aprovechar los días de descanso. Aunque el Gobierno nacional todavía no confirmó el cronograma completo de feriados puente, sí están definidos los feriados nacionales establecidos por ley, que marcan los principales días no laborables del año.

Como ocurre cada año, el calendario incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Además, la ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles se adelantan al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes se pasan al lunes siguiente. Los feriados puente, que suelen sumar fines de semana largos, dependen de la decisión del Poder Ejecutivo y aún no fueron oficializados para 2026.

Los feriados nacionales para 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre