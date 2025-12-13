Inolvidable noche vivieron los egresados de Palpalá

La ciudad de Palpalá vivió una noche inolvidable con la gran celebración de la Promo 2025, un evento que fue posible gracias al acompañamiento permanente del municipio y a las políticas públicas impulsadas por el ejecutivo municipal, quien brindó respaldo a los estudiantes durante todo el año.

En este marco, se abrió las puertas del Estadio Olímpico Municipal para recibir a más de 700 egresados de los distintos establecimientos educativos de la ciudad, que disfrutaron de su noche soñada en un entorno cuidado, organizado y pensado especialmente para ellos.

La jornada comenzó en horas de la tarde, con un clima ideal que acompañó la tradicional pasarela sobre la avenida Martijena, donde los estudiantes desfilaron ante la mirada emocionada de familiares y amigos, quienes acompañaron este momento tan significativo en la última etapa del nivel secundario.

El municipio tuvo un rol central en la planificación y logística del evento. Todo el recorrido y el traslado de los estudiantes hacia el Estadio Olímpico estuvieron resguardados por personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, en articulación con el SAME y la Policía de la Provincia, garantizando el orden y la seguridad de los egresados y del público en general.

Al ingresar al predio, los jóvenes fueron recibidos con una puesta en escena festiva que incluyó arlequines, golosinas y un show especial de bienvenida. Ya dentro del estadio, disfrutaron de una noche a puro festejo, con música, juegos, DJ en vivo y un servicio de catering que ellos mismos tuvieron la posibilidad de elegir, reforzando el protagonismo juvenil en cada detalle de la celebración.

La fiesta de la Promo 2025 no solo fue un evento multitudinario, sino también una muestra del trabajo sostenido del Municipio para que los estudiantes de Palpalá puedan celebrar, compartir y construir recuerdos imborrables en un marco de cuidado y responsabilidad.