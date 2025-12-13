Joven de 14 años fue asesinado durante una pelea

Un joven de 14 años fue asesinado luego de ser apuñalado durante una pelea entre grupos de adolescentes en el barrio Túpac Amaru de la capital jujeña. También se registró un herido, de 13 años, que fue trasladado por el personal del Same al hospital “Materno Infantil” de esta ciudad. Aún no hay detenidos por el hecho, mientras la Brigada de Investigaciones continúa con las pesquisas para individualizar y detener a los responsables del ataque. Se allanó una vivienda de las inmediaciones, de donde se secuestró un machete.

Eran las 1.30 de esta madrugada cuando el personal policial de la Unidad Regional 7, Alto Comedero, fue alertado acerca de una pelea que habría dejado a al menos dos heridos en la vía pública.

Por esa razón, de inmediato se constituyó en el lugar una comisión policial de la Seccional 56° junto al personal del Same, quienes se encontraron con el adolescente de 14 años tendido sobre un tramo de la calle Pozo Cavado, en la Etapa 11 del barrio Túpac Amaru.

Fue entonces que los profesionales médicos intentaron reanimar al herido, pero ya se encontraba sin signos vitales, habiendo fallecido por un paro cardio respiratorio y un shock hemorrágico luego de haber sufrido un profundo corte en el muslo izquierdo. A raíz de esto, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la posterior autopsia y luego ser entregado a la familia de la víctima.

No obstante, sí pudo ser asistido otro herido, de 13 años, que se encontraba en las inmediaciones del lugar del ataque, con una herida en el costado izquierdo a la altura de la cintura, de acuerdo a la información policial. Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, fue trasladado al hospital “Materno Infantil” de la capital provincial, fuera de peligro.

Con respecto a lo ocurrido que derivó en un fallecido y un herido, de acuerdo a la información recabada por este medio con la Policía, la pelea habría comenzado cuando se encontraron dos grupos de adolescentes en un sector de la calle Pozo Cavado, en la Etapa 11 de la Túpac Amaru.

En esas circunstancias, como al parecer algunos de los adolescentes eran de otro barrio, comenzaron una discusión por cuestiones de pertenencia al lugar. Fue entonces, que en un momento uno de los jóvenes esgrimió un arma blanca y atacó a las dos víctimas, de las cuales una falleció de manera instantánea y el otro resultó herido, siendo trasladado al centro asistencial mencionado.

Si bien aún no hay detenidos por lo ocurrido, la Brigada de Investigaciones trabaja para identificar al o los responsables del ataque que llevó al fatal desenlace en la madrugada de hoy. Por el momento se allanó la vivienda en la cual se estaba desarrollando una fiesta y en donde se encontraba uno de los grupos que se enfrentó. Allí se secuestró un machete, que será peritado para saber si fue utilizado para el ataque. Además, existen imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en el exterior de una vivienda cercana al escenario de los hechos, que captó a los jóvenes discutiendo entre sí.