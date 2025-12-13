Video: una casa explotó en California y hay seis heridos

Una explosión devastadora sacudió la tranquilidad de un barrio en Hayward, California. El estallido, provocado por una fuga de gas natural, destruyó por completo una casa, dañó varias propiedades cercanas y dejó al menos seis personas heridas, tres de ellas con lesiones graves.

El video de una cámara de seguridad instalada en la casa de enfrente captó el momento exacto de la explosión: se ve a una excavadora trabajando cerca segundos antes del estallido, que sacudió todo el barrio, rompió ventanas y obligó a los obreros a huir corriendo.

El incidente ocurrió en la cuadra 800 de East Lewelling Boulevard, cuando una cuadrilla de construcción que trabajaba en la zona perforó accidentalmente una cañería subterránea de gas.

Según informaron las autoridades, el escape de gas se volvió incontrolable y, pese a los intentos de los operarios por aislar la fuga, el flujo recién se cortó cerca de las 9:25 de la mañana. Apenas diez minutos después, la tragedia se desató.

El estallido fue tan potente que arrasó con tres viviendas en dos propiedades distintas y provocó daños en varias casas del barrio. Al menos 75 bomberos trabajaron para controlar las llamas y la densa columna de humo que cubrió la zona.

Entre los heridos, tres personas sufrieron quemaduras y lesiones de gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia al Eden Medical Center. Otras tres resultaron con heridas de menor consideración. Las autoridades evitaron dar detalles sobre el estado de los pacientes.