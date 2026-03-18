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FAUNA SILVESTRE

Rescatan un suri en Abra Pampa y permanece en observación para su recuperación

Personal especializado intervino en el rescate de un ejemplar de suri hallado en la Puna jujeña.

Miércoles, 18 de marzo de 2026 18:27
EL EJEMPLAR SE ENCONTRABA CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN Y AGOTAMIENTO

El operativo fue realizado por el equipo del Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy, luego de que el animal fuera encontrado por personal de Administración de Parques Nacionales y trasladado hasta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria local.

Según informaron, el suri presentaba signos de deshidratación y agotamiento al momento de ser hallado. Actualmente permanece bajo observación profesional del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, mientras se evalúa su evolución y se realizan los estudios sanitarios necesarios para su rehabilitación.

Desde el organismo recordaron a la comunidad que ante la presencia de animales silvestres heridos o fuera de su hábitat, se debe dar aviso inmediato a los equipos técnicos especializados para garantizar su rescate y cuidado adecuado. 

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