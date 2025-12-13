Choque frontal en la Ruta 9, a la altura de Bárcena

Un siniestro vial se registró esta mañana en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Bárcena, específicamente en el paraje Corte Azul.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 08:30 horas se recibió el llamado alertando sobre la colisión. Minutos después, personal de la Policía y de la División Criminalística se desplazó al lugar, donde constató un choque frontal en el sentido norte-sur, sobre el margen izquierdo de la ruta.

El siniestro involucró a dos vehículos: un automóvil con cinco ocupantes, oriundos de la localidad de Maimará, y una camioneta con una persona a bordo, procedente de San Salvador de Jujuy. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron con lesiones de consideración.

En el lugar trabajó de inmediato personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que brindó la primera asistencia a los heridos. La emergencia demandó además la intervención de efectivos de Seguridad Vial, personal del SAME de Volcán, SAME 107 Jujuy y Bomberos Voluntarios de Maimará, quienes colaboraron en la coordinación de la atención y en el resguardo de la zona para evitar nuevos incidentes.

Las causas que originaron el violento choque son investigadas por las autoridades competentes. La Ruta 9, una de las principales vías de la provincia, registró tránsito lento en el sector mientras se realizaban las tareas de auxilio y relevamiento.