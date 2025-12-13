Detienen a dos adolescentes por el crimen de un joven en Alto Comedero

A pocas horas del violento homicidio de un adolescente de 14 años, ocurrido en las inmediaciones de una fiesta en Alto Comedero, la Policía logró la detención de los dos principales sospechosos. Ambos son acusados de haber asestado las puñaladas que le quitaron la vida a la víctima, durante una pelea entre grupos de jóvenes de distintos sectores del barrio.

El procedimiento se desplegó en distintos puntos del barrio Tupac Amaru por orden de la fiscalía interviniente, que actuó con datos aportados por testigos presenciales del ataque. Luego de un rastrillaje en varias viviendas, los efectivos localizaron a un grupo de adolescentes de entre 13 y 16 años. En ese lugar, se logró la identificación y aprehensión de los dos jóvenes sindicados como los agresores.

Inmediatamente después de la aprehensión, la fiscalía ordenó el arresto preventivo no solo de los dos sospechosos principales, sino también del resto del grupo que se encontraba con ellos en el domicilio. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero.

El operativo se realizó con la presencia de los padres o tutores legales de los menores, conforme a la normativa vigente. En la dependencia se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes y la identificación formal de todos los involucrados.

Finalizadas las primeras diligencias en sede policial, la fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores. Este órgano judicial tendrá ahora a su cargo la continuidad de la investigación y la imputación formal de los dos adolescentes de 16 y 15 años, mientras se define la situación legal del resto del grupo aprehendido.

La víctima había perdido la vida en la noche del sábado tras recibir varias heridas de arma blanca durante una discusión masiva ocurrida a las afueras de una vivienda donde se desarrollaba una celebración.