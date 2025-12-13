Cayó en Chaco el joven acusado de intentar asesinar a su novia

Un operativo coordinado entre la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora y la Policía de Chaco permitió dar con el paradero de Agustín Ramos, el joven de 24 años acusado de “tentativa de femicidio” que se había mantenido prófugo luego de agredir brutalmente a su novia en San Francisco Solano.

La detención se concretó en la localidad chaqueña de Machagai, después de varios días en los que el sospechoso logró mantenerse oculto tras huir inmediatamente del escenario del ataque ocurrido en el domicilio de la víctima, en la zona sur del Conurbano bonaerense.

De acuerdo con la reconstrucción policial y judicial, el episodio se desencadenó durante una discusión en la que Ramos tomó un arma blanca y apuñaló repetidas veces a su pareja, Kiara Maqueira, de 22 años. En medio del violento estallido también resultaron heridas la hija de ambos, de apenas 2 años, y la suegra del agresor, quien había ingresado desesperada a la habitación para intentar proteger a su hija y a su nieta.

Fue la irrupción del padre de la víctima lo que obligó al atacante a escapar de inmediato, iniciando una huida que mantuvo en vilo a las autoridades.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad activaron una búsqueda que incluyó desde trabajos de inteligencia hasta el análisis de posibles movimientos del prófugo en distintas provincias. Con el correr de los días, los investigadores empezaron a sospechar que Ramos buscaba esconderse en el norte del país para esquivar el avance de la causa y evitar ser detenido.

Esa línea de trabajo finalmente dio resultado cuando los agentes chaqueños lograron interceptarlo y detenerlo en Machagai. Tras su captura, fue alojado en una dependencia policial a la espera de las actuaciones correspondientes. Su arresto representa un avance determinante para cerrar el capítulo de la fuga y avanzar hacia las instancias formales del proceso penal.

En las próximas horas, Ramos será trasladado nuevamente a la provincia de Buenos Aires, donde deberá presentarse ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que investiga la “tentativa de femicidio”. Allí enfrentará la indagatoria por la brutal agresión que dejó a su pareja gravemente herida.