FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026

La FIFA vive un fenómeno sin precedentes con el inicio de la tercera fase de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026. En apenas las primeras 24 horas, el organismo recibió la asombrosa cifra de 5 millones de solicitudes desde más de 200 países y territorios, marcando un hito histórico para el torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá.

El entusiasmo se ha centrado en destacados encuentros de la fase de grupos. El partido más solicitado en este periodo de sorteo aleatorio es Colombia frente a Portugal, que se jugará el 27 de junio en Miami. La lista de los cinco duelos más populares la completan Brasil vs. Marruecos (Nueva Jersey), México vs. Corea del Sur (Guadalajara), Ecuador vs. Alemania (Nueva Jersey) y Escocia vs. Brasil (Miami), demostrando un interés global que abarca equipos de cinco continentes.

En cuanto a la nacionalidad de los solicitantes, los tres países anfitriones ocupan los primeros puestos: Estados Unidos, México y Canadá. Les siguen en el top 10 naciones como Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia y Alemania. El regreso de Escocia a un Mundial tras 28 años explica la masiva movilización de su afición, que se posicionó entre las más activas.

Este proceso de sorteo aleatorio permanecerá abierto hasta el 13 de enero de 2026. La FIFA ha subrayado que el momento exacto de la solicitud no influye en las probabilidades de éxito. Los aficionados seleccionados verán debitado el monto de sus entradas de forma automática en la tarjeta registrada. Además, a partir del 15 de diciembre de 2025, se activará oficialmente la plataforma de reventa segura de la FIFA.

Para los fanáticos de la Albiceleste, el calendario ya está definido. Argentina debutará en el Grupo J el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, para luego enfrentar a Austria el 22 de junio y cerrar su fase de grupos contra Jordania el 27 de junio, ambos partidos en Dallas. Esta etapa representa la primera oportunidad para que los hinchas de todo el mundo soliciten sus entradas con el fixture oficial ya establecido.