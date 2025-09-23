Los cien partidos de Francisco Maidana

La felicidad de Francisco Maidana por haber alcanzado los cien partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima, aunque con un sabor agridulce porque la última presentación fue con derrota en el "23 de Agosto" ante Agropecuario.

Pero el volante central del "lobo" fue de lo más aplaudido durante el partido y después del pitazo final, y ayer cuando las redes sociales del club lo saludaron por la importante cantidad de presentaciones defendiendo los colores "albicelestes", siguieron los mensajes de apoyo.

Sucede que "Panchito", junto al "Vikingo Dematei, son de los más valorados por la gente, sin duda por la entrega y el juego que muestran en cada una de las presentaciones, aunque ahora ya están enfocados en San Telmo.

Maidana fue el único jugador de Gimnasia y Esgrima que dialogó con los medios luego de la caída ante Agropecuario la fecha pasada, ya que junto al técnico Matías Módolo, fueron a la sala de conferencia.

Por eso, el futbolista nacido en San Pedro de Jujuy reconoció que "hacer un análisis del partido estando golpeado es medio raro, complicado", cuando le consultaron sobre lo que pensaba del encuentro frente al "sojero".

Pero el buen volante jujeño dejó un claro mensaje "estoy orgulloso del equipo, va al frente siempre, contra todas las adversidades, siempre lo buscamos, primero con los lesionados y después cuando nos marcaron el primer gol, pero el equipo lo buscó hasta el final, eso me da orgullo, sobre todo porque se que el grupo va a ir hasta el final", remarcó.

Francisco Maidana reconoció que "como siempre decimos, y lo venimos manifestando, vamos a pelear hasta el final, estamos golpeados pero este equipo tiene carácter, ya nos levantamos con el primer entrenamiento, no tengo dudas que vamos a pelear hasta el final".

Además le dedicó un mensaje a la gente "le digo lo mismo de siempre, la derrota no va a cambiar en nada, no nos va a desviar del objetivo, el mensaje es de agradecimiento, como siempre, porque nos vienen acompañando desde el inicio de la temporada, agradecerle porque metieron fiesta, decirles que este grupo va a pelear siempre, el objetivo sigue estando, el grupo está firme, unido, es un grupo humano sano, después Dios dirá", declaró.

Hoy el plantel de Gimnasia y Esgrima continuará con los trabajos en el predio de "Papel NOA", punto de encuentro en la jornada de ayer en el cual le dieron inicio a los trabajos con miras al partido frente a San Telmo el próximo sábado desde las 15.30 en la Isla Maciel.

Allí el equipo jujeño buscará cortar las tres derrotas al hilo y terminar lo mejor posible en la tabla de posiciones.