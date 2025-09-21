Clapier y Stieglitz largan en Santa Fe

Matías Clapier larga en el autódromo "Parque de la Velocidad" la octava fecha de la Clase 2 del Turismo Pista. El jujeño larga retrasado, pero con la expectativa de escalar posiciones desde el inicio.

Como siempre, el objetivo del piloto del "Yiyo Competición" es pelear los puestos de vanguardia, y para lograr ese cometido, hoy deberá tener una salida impecable, que le permita comenzar a ubicarse lo más arriba posible.

Aunque el fin de semana hasta el momento para Clapier fue con diversas sensaciones, ya que luego de un viernes sin suerte y con el clima que impidió un mejor desempeño parcial, llevó adelante la segunda posibilidad de clasificar yendo detrás de la idea de poder progresar y cerrar una vuelta que lo reubique en los puestos dónde acostumbra a hacerse presente.

Pese a esta idea, los problemas surgieron de manera pronta, ya que la rotura de la caja le impidió clasificar al piloto jujeño, quien de esta forma debió apostar a avanzar en la batería correspondiente.

Pasaron las horas y, luego de una serie de trabajos por parte del equipo, Matías Clapier se abocó a encarar la batería siendo esta la gran chance de ir por un buen resultado parcial, el cual terminó construyéndose mostrando allí su verdadero potencial y creciendo hasta la 7ma posición recibiendo la bandera a cuadros y comenzando a recuperar protagonismo rumbo a hoy.

"Se rompe la caja a la mañana y eso nos deja sin clasificar, sin dudas fue un imprevisto notorio ya que no habíamos clasificado ayer y eso nos termina dejando sin la chance de estar mejor ubicados. Por suerte en la serie ganamos terreno y miramos la final con mejor perspectiva", indicó Clapier.

Por otro lado, agradeció el acompañamiento de los sponsors Maxan, RF Agroquímicos, Neumanorte, DCC Distribuciones, CDC Trade Logística y Distribuciones, Estudio Jurídico Clapier y Yécora, NGA Construcciones, a toda la Clase 2 del Turismo Pista "a mi esposa, mi papá Diego Clapier, familia, amigos", finalizó.

Federico Stieglitz

Por su parte, Federico Stieglitz, el otro piloto jujeño que compite en el Turismo Pista, pero Clase 3, también apuesta a ser protagonista más allá que larga relegado , puesto 26, sabe que tiene que sumar en la primera serie en una pista que le gusta.

Luego de algunos inconvenientes las últimas fechas con el motor que no lo dejaban tranquilo, el piloto del equipo Tigre Racing, estrenó motorista nuevo, ya que esta fecha y las que restan para terminar la temporada correrá con motor Valassiani.

"Tenemos mucha confianza", aseguró el piloto que agradeció a Stz Agropecuaria, NOA Aberturas, Cristalizando, Monaldi Agropecuaria, Stieglitz Arquitectura, Corralón El Mercado, Axion Agro Palpetrol SRL, Centro San Nicolás, Biosophy, La Esquina Bebidas, Il Tano Transporte, a su familia, padres, hermanos y amigos por el apoyo.

Copa de Oro

Hoy desde las 13.30 se pone en marcha la Copa de Oro, segunda parte de la temporada del Interprovincial de automovilismo en el circuito "José Mario Illescas (h)" de Perico.

La jornada está destinada a las cuatro categorías, gran turismo estándar, Fiat 600, 1100 y las cafeteras respectivamente siendo habilitado parque cerrado a las 8, luego desde las 9 las pruebas libres, posteriormente clasificaciones y las series al mediodía.

Por otro lado, se destacó que las categorías GTS y la 05 se correrá con pilotos invitados, por lo que tendrá un condimento extra para el buen marco de público que seguramente dirá presente en el circuito que se encuentra a la vera de la autopista, acceso a Perico.

El inicio de la Copa de Oro le permite a todos los pilotos comenzar con chances de pelear el campeonato.