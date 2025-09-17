El domingo, Copa de Oro

El próximo domingo se pone en marcha la Copa de Oro, segunda parte del campeonato Interprovincial de automovilismo. La cita será a partir de las 13 en el circuito "José Mario Illescas" de ciudad Perico con la fiscalización de El Carmen Motors Club.

La jornada está destinada a las cuatro categorías, gran turismo estándar, Fiat 600, 1100 y las cafeteras, por lo que se espera un parque de alrededor de 50 pilotos entre cada una de las divisionales que vibrarán en la pista ubicada al costado de la autopista.

La primera etapa, fase regular, fue muy pareja, competitiva, por lo que la Copa de Oro será similar, con un buen nivel de máquinas y pilotos, tanto de Jujuy como de distintos puntos de la vecina provincia de Salta.

El programa marca que a partir de las 8 se habilitará el acceso de los equipos a parque cerrado, para luego, desde las 9 dar paso a las pruebas libres, a las 10 clasificaciones de cada categoría y a las 12 la reunión de pilotos con los comisarios deportivos.

Cabe recordar que todos inician de cero, por lo que arrancan con las mismas posibilidades de pelear el campeonato, logro que obtendrá el que mayor puntaje sume, aunque se explicó que si o si debe ganar al menos una carrera de la segunda etapa.

Los pilotos deben acercarse con los elementos de seguridad correspondiente, con el casco, hans o cuellera, buzo antiflama, mameluco, guantes, de lo contrario no podrán ser de la partida.

A lo largo de la semana desde el Auto Club Perico que dirige Mario Illescas, realizará los últimos trabajos en el circuito con el objetivo de tenerlo al ciento por ciento, listo para que los autos, puedan brindar un espectáculo y los pilotos lucirse en la pista.

Al finalizar la fecha, los tres primeros autos quedarán en el "chiquero" para la correspondiente revisión técnica y así en caso de no encontrar anomalías, los comisarios deportivos puedan ratificar las posiciones, o de lo contrario rectificar.

Como cada fecha del Interprovincial de automovilismo, se espera un buen marco de público que sin dudas dirá presente, ya que se sabe el jujeño es un apasionado del deporte motor y constantemente se suma a estas propuestas.