En Palpalá, Luján ayer goleó 4 a 1 Comercio

El "granate" se afianza. Por el 7º capítulo, de la zona B, del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol, Deportivo Luján hizo un partido inteligente de menor a mayor bajo un intenso calor en el predio "Jesús Flores" de Palpalá y regresó a la capital con 3 valiosos puntos después de golear por 4 a 1 a Comercio. Los festejos de los dirigidos por Julio Navarro fueron de Aram Soto en la primera mitad y en el complemento gritaron Francisco Díaz Testarelli, Emanuel Vatt Castro y Alejandro Bárcena. El descuento del "azulgrana" lo marcó Fernández.

La visita fue cauto de entrada y salió jugando desde el fondo a veces bien y otra se vio presionado, pero no dejó de intentarlo. Así llegó un derechazo de Aguirre desde fuera del área y controló muy bien el golero local. Esa calma le fue generando espacios que terminaron sorprendiendo a su rival y a los 20' de un rebote Soto sacó un remate que encontró mal ubicado a Luna y así el "granate" se puso arriba bajo un intenso calor. El descanso fue un respiro y le dio tiempo a Comercio para reforzar conceptos antes del final.

En la segunda mitad Luján no dio respiro y por medio de Bárcena amplió el marcador y fue un vendaval de goles. Antes de los 20' sumaron festejas Díaz Testarelli y luego fue Vatt Castro que marcaron el 4 a 0 parcial. Ya el partido estaba liquidado, el "azulgrana" sacó su orgullo y metió en cada pelota como si fuera la última. Hasta que a los 32' llegó a achicar ventajas con el grito del ingresado Fernández.

Un triunfo más de Luján que sigue derecho en el certamen.

Hoy se completará la instancia iniciando con un duelo matutino en "La Tablada" a las 9.30 las mujeres y a las 11.30 los varones de La Viña vs Malvinas. Ya por la tarde se disputarán otros 3 encuentros desde las 14.30 en femenino y a partir de las 16.30 en masculino. En "La Tablada", Belgrano vs El Cruce; en el "Plinio Zabala", Talleres vs Nieva y en el "Líbero Brabo", San Francisco vs Universitario. Libre queda en esta jornada Atlético Palpalá.