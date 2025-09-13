Sin chances de especular, Gimnasia y Esgrima sabe que mañana en Mataderos ante Nueva Chicago desde las 13.30 debe salir a plantarse arriba. "Debemos salir a mostrar nuestro juego, ser más intensos y saber que tenemos que ir en busca de los tres puntos", manifestó Gustavo Fernández.

El delantero del "lobo" se aferra a los números "porque todavía quedan varias finales, es una categoría muy difícil y será una pelea hasta el final, también van a dejar puntos los que vienen peleando con nosotros, se sumaron Río Cuarto, Morón, peleas contra todos, el que mejor llegue a la recta final se va a quedar con la final", anunció.

Fernández remarcó que "nosotros salimos a jugar de la misma forma que lo venimos haciendo de local, tenemos que estar tranquilos, es un partido difícil, trabajarlo y entendiendo que tenemos 90 minutos para ganar el partido".

El goleador "albiceleste" reconoció que "obviamente, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, saber que los rivales tienen esa presión que deben ganar si o si, estamos tan apretados que cualquiera se sube a la punta, por eso debemos ir partido a partido, se vienen finales difíciles y debemos estar preparado para eso".

Igual, destacó que la semana de trabajo fue diferente después de la derrota en Mendoza ante Gimnasia "fue una semana rara, fuimos a Mendoza a hacer un partido que no era definitorio pero si nos iba a marcar para el futuro, pero nos encontramos con un resultado negativo en el cual el equipos e brindó al máximo y en una pelota parada nos quedamos sin nada, pero ya pensamos en el partido ante Chicago, otra vez de visitante ante un gran rival".

Esa situación es ambigua, ya que "cuando se presenta una situación así los jugadores se liberan un poco más, se quieren mostrar, salen de esa presión de pelear el descenso o aspirar a un Reducido y quizás juegan mucho más suelto", opinó "Tortuga" Fernández ante El Tribuno de Jujuy.

Sobre lo sucedido en el partido de la primera rueda que terminó con la lesión del defensor Calegari y la sanción de Perales, el delantero "lobo" dijo que será un partido más, por una nueva fecha del torneo, por lo que "nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y tratar de quedarnos con los tres puntos", concluyó Gustavo Fernández.