Bolivia: ¿Cómo será el repechaje?

¿Cuándo y cómo se juega el Repechaje?

El Repechaje se jugará en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, México, del 23 al 31 de marzo de 2026 y tendrá un nuevo formato. Habrá seis selecciones que se disputarán dos cupos para el Mundial que se jugará el año que viene: Una de la Confederación Asiática (AFC); una de la Confederación Africana (CAF); una de Sudamérica (Conmebol): Bolivia; Una de la Confederación de Oceania (OFC): Nueva Caledonia y dos de la Concacaf.

La Uefa no formará parte de la Repesca debido a que tiene 16 plazas directas a la Copa del Mundo. De las seis clasificadas, las cuatro de peor ranking Fifa se enfrentarán entre sí por las semifinales. Los ganadores pasarán a la final ante los equipos de mejor ranking y allí se definirán los últimos dos boletos para la cita ecuménica.

Hasta el momento, además de Bolivia, solo Nueva Caledonia se metió al Repechaje: perdió la única plaza de clasificación directa de Oceanía ante Nueva Zelanda. La selección de la isla que pertenece a Francia ocupa el puesto 152 del ranking, mientras que los bolivianos están en el 78. Para jugar solo el partido definitorio, sin necesidad de pasar por una semifinales, la Verde necesita estar entre las dos selecciones mejor posicionadas del ranking.

Bolivia se enfrenta a una oportunidad histórica, puesto que disputó la Copa del Mundo por última vez en Estados Unidos 1994.