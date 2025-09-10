Etapa final para la cancha de Alberdi

En el marco del ambicioso plan de revalorización del Parque Alberdi, el intendente Raúl "Chuli" Jorge visitó el predio donde se construye la primera cancha de hockey semi-sintética municipal de la ciudad. En esta etapa, los equipos técnicos avanzan en la preparación de la carpeta sobre la que se instalará la alfombra de juego, cuyo proceso de adquisición ya ha sido finalizado.

En el marco del ambicioso plan de revalorización del Parque Alberdi, el intendente Raúl "Chuli" Jorge visitó el predio donde se construye la primera cancha de hockey semi-sintética municipal de la ciudad. En esta etapa, los equipos técnicos avanzan en la preparación de la carpeta sobre la que se instalará la alfombra de juego, cuyo proceso de adquisición ya ha sido finalizado.

Durante su recorrido, el intendente destacó la importancia de la obra para la inclusión y el desarrollo deportivo, especialmente entre mujeres y jóvenes, "dentro de los deportes olímpicos y con un posicionamiento muy importante, el hockey integra mucho a las mujeres, a las niñas y a la gente de todas las edades. Fundamentalmente aquí en la ciudad no tenían dónde practicar este deporte, hay un solo club con una cancha profesional muy sobreutilizada, así que esta cancha va a estar abierta a todos los clubes. Vamos a organizarlo para que haya actividad permanente y se pueda fortalecer esta disciplina, que es muy formativa para los jóvenes, fundamentalmente para los niños. Vamos a tener una cancha de altísimo nivel competitivo, como la tiene Salta y otras provincias donde han desarrollado tantos deportes que han generado también campeonas olímpicas".

Asimismo, Jorge subrayó el impacto positivo de este proyecto no solo en términos deportivos, sino también urbanos y comunitarios, "nosotros más que todo pensamos en la parte recreativa, competitiva, y que haya un lugar apto, que también va a significar un avance para todo el barrio de Alberdi, que ya está viendo las mejoras en toda esta gran parte del parque. Estamos trabajándolo como un verdadero templo para cultivar el deporte y las buenas prácticas".