Pasó la jornada de Río Cuarto para los jujeños

Había expectativas por como clasificaron. Matías Clapier en la Clase 2 y Federico Stieglitz en la Clase 3, no pudieron coronar de la mejor manera la séptima fecha del Turismo Pista en el autódromo "Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto" de Córdoba.

Clapier partió desde el segundo lugar luego de marcar un muy buen tiempo, pero ya con la lluvia que azotó la ciudad, algo que estaba pronosticado, sin embargo en la segunda vuelta tuvo una maniobra "peligrosa" contra Thomas Marchesin, por lo que fue excluido.

"Las malas también se cuentan, un error en la segunda vuelta me dejó fuera de carrera", manifestó el piloto jujeño que venía de sumar puntos en la fecha anterior y en la serie 3 había entrado segundo.

Por su parte, Federico Stieglitz, largó desde el tercer cajón, tampoco pudo cerrar el fin de semana como esperaba, ya que finalizó lejos de los puestos de vanguardia. En la serie, ayer había quedado en el tercer lugar, pero después le costó en la largada sostener el ritmo en su auto.

Pero los dos tendrán revancha, el fin de semana del 19, 20 y 21 de septiembre, en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe, cuando corran la octava fecha de la temporada, una pista que conocen.