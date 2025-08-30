¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
Corrientes
Silvina
LIGA PROFESIONAL
Reina Máxima de Holanda
Barrio Mariano Moreno
Bruce Willis
El papa León XIV
Fórmula 1
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
Corrientes
Silvina
LIGA PROFESIONAL
Reina Máxima de Holanda
Barrio Mariano Moreno
Bruce Willis
El papa León XIV
Fórmula 1

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Las mamis hockey juegan en Tucumán

En el torneo nacional que culmina mañana. 

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00

El equipo de Mamis Hockey del Club Atlético San Pedro, comenzó a competir en la provincia de Tucumán en el torneo nacional, en categoría intermedia, que se disputará hasta mañana.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El equipo de Mamis Hockey del Club Atlético San Pedro, comenzó a competir en la provincia de Tucumán en el torneo nacional, en categoría intermedia, que se disputará hasta mañana.

En esta oportunidad están 18 jugadoras del plantel y el cuerpo técnico que encabeza Ariel Díaz y el preparador físico.

Ester Prado, jugadora del equipo, comentó que trabajaron mucho desde el mes de marzo, organizando rifas y otras actividades para solventar los gastos del viaje. En este sentido agradeció a todos los que colaboraron con las donaciones para poder organizar las rifas y especialmente al municipio de San Pedro que siempre está atento a cada necesidad del equipo.

"Queremos dejar en alto en alto el nombre de la provincia de Jujuy y el de San Pedro", afirmó la jugadora sampedreña. Comentó que los dos años anteriores, en este nacional lograron Copa de oro y copa de bronce respectivamente.

Por eso buscarán este 2025 mejorar su performance y volver con algún trofeo en este certamen que va a reunir a 74 equipos de toda la argentina.

Esta fue una semana de mucho trabajo y ansiedad, indicó el entrenador de Atlético. Se están ultimando detalles y pudimos recuperar algunas jugadoras lesionadas que podrán estar presentes en el torneo subrayó.

El nivel de este nacional es muy importante, pero la confianza en el equipo y en sus jugadoras es muy alta, por eso esperan que el desempeño sea óptimo.

Atlético San Pedro constantemente se encuentra compitiendo a nivel nacional como así también regional y local con otros equipos que se animaron a la práctica del mami hockey.

Un gran trabajo que día a día desarrollan en las instalaciones de la entidad de avenida 9 de Julio en la Perla del Ramal y que sigue consolidando con resultados, además de constantemente estar incorporando nuevas jugadoras. (Juan Pinto)

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD