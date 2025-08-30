Las mamis hockey juegan en Tucumán

El equipo de Mamis Hockey del Club Atlético San Pedro, comenzó a competir en la provincia de Tucumán en el torneo nacional, en categoría intermedia, que se disputará hasta mañana.

En esta oportunidad están 18 jugadoras del plantel y el cuerpo técnico que encabeza Ariel Díaz y el preparador físico.

Ester Prado, jugadora del equipo, comentó que trabajaron mucho desde el mes de marzo, organizando rifas y otras actividades para solventar los gastos del viaje. En este sentido agradeció a todos los que colaboraron con las donaciones para poder organizar las rifas y especialmente al municipio de San Pedro que siempre está atento a cada necesidad del equipo.

"Queremos dejar en alto en alto el nombre de la provincia de Jujuy y el de San Pedro", afirmó la jugadora sampedreña. Comentó que los dos años anteriores, en este nacional lograron Copa de oro y copa de bronce respectivamente.

Por eso buscarán este 2025 mejorar su performance y volver con algún trofeo en este certamen que va a reunir a 74 equipos de toda la argentina.

Esta fue una semana de mucho trabajo y ansiedad, indicó el entrenador de Atlético. Se están ultimando detalles y pudimos recuperar algunas jugadoras lesionadas que podrán estar presentes en el torneo subrayó.

El nivel de este nacional es muy importante, pero la confianza en el equipo y en sus jugadoras es muy alta, por eso esperan que el desempeño sea óptimo.

Atlético San Pedro constantemente se encuentra compitiendo a nivel nacional como así también regional y local con otros equipos que se animaron a la práctica del mami hockey.

Un gran trabajo que día a día desarrollan en las instalaciones de la entidad de avenida 9 de Julio en la Perla del Ramal y que sigue consolidando con resultados, además de constantemente estar incorporando nuevas jugadoras. (Juan Pinto)