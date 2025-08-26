Compitieron con éxito adultos mayores

Cada encuentro fue una verdadera fiesta del deporte, donde se destacó el esfuerzo, la inclusión y la importancia de mantenerse activos a lo largo de la vida.

Cada encuentro fue una verdadera fiesta del deporte, donde se destacó el esfuerzo, la inclusión y la importancia de mantenerse activos a lo largo de la vida.

Estos juegos forman parte de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, que promueven espacios de encuentro, salud y recreación en cada rincón de Jujuy.

Los mejores clasificados representarán a Jujuy en la instancia nacional de los Juegos Evita para Adultos Mayores, que este año se realizarán en Salta del 1 a 5 de septiembre con la presencia de representantes de todo el país.