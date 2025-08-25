¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aniversario
llamado a la solidaridad
Premios Ledesma
Seguridad Vial
Aniversario
llamado a la solidaridad
Premios Ledesma
Seguridad Vial

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA REGIONAL

Bancario se impuso dos a uno al "cady"

El equipo de Libertador quiere ser semifinalista.

MARCELA NAVAS
Lunes, 25 de agosto de 2025 01:09
GANÓ BANCARIO | EN EL DUELO DE IDA ANTE CADY.

En un partido intenso y con momentos de buen fútbol, San Francisco Bancario derrotó ayer 2 a 1 a Defensores de Yuto en la ida de los cuartos de final del Anual 2025 "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. El equipo de Libertador marcó diferencias en el primer tiempo gracias a la efectividad de Alfonso, que convirtió a los 8 y 15 minutos. Bancario, bien parado en el esquema 4-4-2, dominó los primeros pasajes del juego y se fue al descanso con una ventaja clara. En el complemento, "cady" reaccionó. Con el ingreso de Martín Parada y la movilidad de sus volantes, ganó volumen de juego y descontó a los 18' a través de Brian Palavecino, lo que le permitió soñar con la igualdad. Aunque tuvo ocasiones, el conjunto visitante no pudo concretar y el marcador final fue 2-1.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En un partido intenso y con momentos de buen fútbol, San Francisco Bancario derrotó ayer 2 a 1 a Defensores de Yuto en la ida de los cuartos de final del Anual 2025 "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. El equipo de Libertador marcó diferencias en el primer tiempo gracias a la efectividad de Alfonso, que convirtió a los 8 y 15 minutos. Bancario, bien parado en el esquema 4-4-2, dominó los primeros pasajes del juego y se fue al descanso con una ventaja clara. En el complemento, "cady" reaccionó. Con el ingreso de Martín Parada y la movilidad de sus volantes, ganó volumen de juego y descontó a los 18' a través de Brian Palavecino, lo que le permitió soñar con la igualdad. Aunque tuvo ocasiones, el conjunto visitante no pudo concretar y el marcador final fue 2-1.

La síntesis

San Francisco Bancario 2: Masa, D Palavecino, Dávila, Ramírez, Ramos, Zenteno, Alfonso, Velázquez, Ávila Roldán, Montero y Segundo DT: Pablo Ávila.

Defensores de Yuto 1: Díaz, Valdivieso, L Segundo, B Palavecino, Cáceres, J Palavecino, Silva, B Segundo, Medina, San Roque y Chitay. DT: Ricardo Rodríguez.

Goles PT: 8' y 15' Alfonso (SFB). ST: 18' B Palavecino (Cady).

Estadio: Herminio Arrieta. Árbitro: Carlos Tolaba.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD