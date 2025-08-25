Bancario se impuso dos a uno al "cady"

En un partido intenso y con momentos de buen fútbol, San Francisco Bancario derrotó ayer 2 a 1 a Defensores de Yuto en la ida de los cuartos de final del Anual 2025 "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. El equipo de Libertador marcó diferencias en el primer tiempo gracias a la efectividad de Alfonso, que convirtió a los 8 y 15 minutos. Bancario, bien parado en el esquema 4-4-2, dominó los primeros pasajes del juego y se fue al descanso con una ventaja clara. En el complemento, "cady" reaccionó. Con el ingreso de Martín Parada y la movilidad de sus volantes, ganó volumen de juego y descontó a los 18' a través de Brian Palavecino, lo que le permitió soñar con la igualdad. Aunque tuvo ocasiones, el conjunto visitante no pudo concretar y el marcador final fue 2-1.