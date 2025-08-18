Hubo vóley femenino

Continuando con el Torneo Regional en el que se dirimen las clasificaciones para conformar seleccionados provinciales que representarán a Jujuy en el Juegos Nacionales Evita en más de 40 deportes, ocho equipos de la Región Valles se enfrentaron en la instancia final de vóley femenino en Centro Deportivo Nº 1

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, destacó la importancia de estos encuentros clasificatorios, "de esta instancia final de Vóley Femenino en nuestro centro Deportivo Nº 1, va a salir el representante de nuestra ciudad en esta disciplina" para los juegos Nacionales Evita, a celebrarse entre octubre y noviembre en Mar del Plata.

El subdirector de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, dijo en referencia a la final que dirimió el representativo de la Zona Valles que "es importante el trabajo que realizamos en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia para los deportes que van a participar de los Juegos Nacionales Evita".

En tanto, Aldana Noseda, coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy, destacó el trabajo conjunto entre Municipio y provincia, "estamos contentos de que el gobierno apueste al desarrollo deportivo de la provincia y al trabajo en equipo que hacemos con el Municipio de San Salvador de Jujuy", y se refirió también a otras instancias clasificatorias que se vienen desarrollando de cara a los juegos Nacionales Evita, "estamos trabajando con equipos en todas las instancias regionales en los diferentes deportes que se vienen desarrollando en los Juegos Forja, la semana pasada estuvimos con Futsal y ahora con vóley femenino".