El Cruce en la búsqueda de jugadoras

Las "pirañas" de El Cruce anhelan volver a estar en los puestos de vanguardia y por ello contactaron a Juan Pablo Solís para que sea el DT del plantel femenino en el Torneo Clausura de la Liga Jujeña.

En su diálogo con El Tribuno de Jujuy, Solís, explicó que "a este nuevo desafío lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso, no es así nomás, hay que tomarlo con mucha seriedad porque hay gente que está atrás, que confía en uno y gente que quiere aprender, mejorar, estar bien y entrenar. Los primeros días fueron bastantes productivos, las chicas se están sumando y algunas reintegrándose. Se están adaptando a la forma de trabajo", acotando que "el objetivo del club es crecer, ya vienen trabajando bastante unidos hace tiempo con la rama femenina y no sólo en lo futbolístico sino también en lo humano. En Sub 19 y Sub 16, deseamos crecer en ese aspecto para enseñarles a las jugadoras nuevas que se le da contención a las chicas para ser federadas. Por eso asumí este compromiso, satisfecho pero hay que trabajar y sumando chicas por lo menos para que llegar a ser protagonistas. La dirigencia tampoco me pidió ser campeones porque este semestre servirá para reestructurarlo, armarlo y darle forma, y muchas otras cosas, ya para el año veremos cuál será el objetivo", detalló.

También aclaró que "a El Cruce no traje ninguna jugadora, no voy a traer a nadie, la idea no es desarmar otro plantel y sinceramente puedo estructurarlo con el grupo humano que hoy hay en el club y lo voy a hacer, lo voy a lograr. No quiero traer chicas que están en otro lado, todavía no me quiero anticipar, recién voy poco tiempo, pero día a día estas chicas me van sorprendiendo y hay que seguir para que eso se pueda reflejar", agregando que "si bien El Cruce fue protagonista anteriormente y llegaron jugadoras de renombre, pero se fueron y no están, no es el eje de lo que tenemos hoy por eso la idea es hacer ese eje para que sumen y de nada me sirve traer 4 o 5 jugadoras y que después se vayan dejando todo desmantelado. Entonces voy a seguir y apostar a las chicas que están, el plantel y el grupo que está que es muy laburador y comprometido. Vamos a salir como sea estos seis meses. El objetivo es sumar chicas, jóvenes y tener un plantel nutrido y después veremos".

En otro tramo el técnico contó que "en estas semanas estoy sólo con el acompañamiento del presidente y algunos directivos, pero si vamos a sumar algún profesor, pero en este momento no me sirve porque quiero armar el grupo, formarlo y consolidarlo. Ya tengo en mente el nombre y demás del colaborador, hasta ya hablé, pero en la semana todavía debo seguir trabajando la unión y mientras tanto van observando como es el día a día porque queremos cambiarle la cara a El Cruce y darle un giro a todo esto y hacerlo protagonista. Eso me inclinó para volver a dirigir después de 2 años y medio. La idea original es mejorar y cambiar todo con sus propias jugadoras con un sentido de pertenencia", concluyó Solís.