Se baja hoy el telón del Argentino

Se baja el telón del 58° Torneo Argentino de Veteranas de Hockey en cancha de Suri RC de barrio Alto Comedero. Más de cien jugadoras le dieron brillo al certamen que contó con la fiscalización de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey de Césped y Pista.

Se baja el telón del 58° Torneo Argentino de Veteranas de Hockey en cancha de Suri RC de barrio Alto Comedero. Más de cien jugadoras le dieron brillo al certamen que contó con la fiscalización de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey de Césped y Pista.

Colmó las expectativas, primero porque desde el inicio se cumplió con el objetivo, que las chicas que alguna vez jugaron hockey a nivel federado en su provincia, puedan reencontrarse, divertirse y revivir viejas épocas con el deporte que tanto quieren

Y segundo, porque al ser la primera vez que la provincia era anfitriona, estuvo a la altura de las circunstancias brindándole lo mejor a todos los equipos que dijeron presentes y llegaron desde Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, Neuquén, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Misiones.

En un sencillo, pero emotivo acto, ayer se realizó la inauguración encabezado por Daniela Malinar, Vicepresidente de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey y que en las próximas horas pasará a ser la flamante presidente reemplazando a Mónica Vieyra.

Además estuvo presente "Charito" Gemio y Marta Malinar, las homenajeadas, ya que el torneo lleva su nombre.

ACTO INAUGURAL | SE REALIZÓ AYER EN CANCHA DEL SURI.

Como siempre se dice, los homenajes y reconocimientos se hacen en vida, por eso la emoción tanto de ambas jugadoras como así también de toda la familia que las acompañaron ayer en Suri.

Luis Calvetti, secretario de Deportes de la provincia; Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer, el diputado provincial Adriano Morone; Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, la banda de música de la policía, Pablo Molouny, presidente de Suri RC, invitados y las delegaciones dijeron presente en la jornada inaugural de la víspera.

El certamen se juega en la modalidad de seven, está dividido en tres categorías, la competitiva de más de 35 años, luego están las de más de 45 años y más de 60 años, se juega todos contra todos y hoy finaliza a las 18 con la entrega de premios.

Y más allá de la competencia en sí, lo importante es que este torneo sirvió para se realizará un justo reconocimiento y también para que las jugadores volvieran a compartir su pasión dentro de una cancha de hóckey en el marco de un "Argentino" de veteranas.

El público podrá asistir a los encuentros finales en la jornada de hoy en instalaciones de Suri RC, donde se jugarán los partidos.

Justo homenaje

DE INTERÉS PROVINCIAL | DANIELA MALINAR, MÓNICA VIEYRA Y ADRIANO MORONE.

Lourdes Navarro, presidente del Consejo Provincial de la Mujer y Equidad de Género, realizó la entrega de un reconocimiento a Marta Malinar y Sofía Gemio, ambas jugadoras que desde infantiles practicaron la disciplina del hockey y en la actualidad continúan. Al igual que todo el equipo de Las Dinos, le entregaron un obsequio a cada una por su constancia, trayectoria, “Charito” Gemio, surgida de la Esperanza Golf Club, “Martita” Malinar de Atlético San Pedro, coincidieron en los seleccionados de la Asociación Jujeña de Hockey Amateur en las décadas de los 70 y 80 respectivamente.

Apoyo del Estado

Desde la Secretaría de Deportes, junto a la Secretaría de Turismo, acompañaron desde el primer momento en la organización. “Muy contentos por el desarrollo del Argentino, contamos con el acompañamiento del Same, Policía de la Provincia”, apuntó Gabriela Zárate. Además el equipo de la kinesiología del organismo está presente. “Trabajamos desde hace un año para que el torneo sea un éxito con el acompañamiento constante del secretario de Deportes, Luis Calvetti; el ministro Álvarez García impulsado por el gobernador Carlos Sadir”, precisó la directora de Deportes de la Mujer.

Interés Provincial

De manos del diputado provincial Adriano Morone se hizo entrega de la declaración que nombra el Argentino de Veteranas de Hockey de Interés Provincial emitido desde la Legislatura de Jujuy. Lo cual marca el reconocimiento al trabajo que a lo largo de los últimos meses estuvo realizando el equipo de Las Dinos y toda la comisión directiva para poder llevar adelante la competencia que cuenta con más de cien jugadoras de todo el país. Desde la organización no dejaron detalles librados al azar y se les brindó a todos los equipos las mejores atenciones para una mejor estadía en nuestra provincia.