En marcha el torneo provincial de vóley

Copa Jujuy Energía Viva de vóley puso primera. Con la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Universitario 23 de Agosto por 3 a 1 en Club 1º de Marzo, comenzó la tercera disciplina de la temporada.

Copa Jujuy Energía Viva de vóley puso primera. Con la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Universitario 23 de Agosto por 3 a 1 en Club 1º de Marzo, comenzó la tercera disciplina de la temporada.

En un encuentro parejo, el "lobo" dirigido por Alberto Guevara, se impuso ante el "viole" con parciales de 16-25, 25-13, 25-17 y 25-18 respectivamente para comenzar soñando en una edición que será diferente.

Antes del partido, se procedió al acto inaugural con la presencia de las autoridades e invitados especiales. "Como decía más de 50 equipos, desde La Quiaca hasta Yuto, representando a todo Jujuy, un trabajo grande de todos, Coordinación Provincial Federación Jujeña de Vóley, clubes que siempre están presentes", destacó Luis Calvetti.

El Secretario de Deportes dijo que "vamos a tener aproximadamente 70 fechas, lo que marca que será el torneo de vóley con más fechas en la provincia, copa sigue siendo avasallante en el deporte jujeño, se desarrolla en todas las regiones con todas las disciplinas y seguirá creciendo".

Calvetti, remarcó le importante impulso que le da al deporte Carlos Sadir, "el Gobernador permite y es el autor principal para que esto continúe desarrollándose de la mejor manera, articulado desde el Ministerio", y agregó "es un trabajo codo a codo con las federaciones la sinergia deportiva de lo que son las instituciones".

Por último, se refirió a Club 1º de Marzo, institución que contará con inversión económica desde el estado para remodelaciones "es un club que contiene todos los días a mucha gente, el gobierno como está realizando en cada lugar ayudando de diferentes maneras a los clubes y este es uno de los que ingresan a ese paquete, ya se hizo un relevamiento y sin dudas que permitirá seguir cumpliendo el rol social de siempre que es fundamental", finalizó Luis Calvetti.

Por su parte, Pedro Ruiz, resaltó que "los finalistas tanto en damas como caballeros recibirán premios en efectivo además de la clasificación para los regionales de la próxima temporada", y ponderó "el trabajo en conjunto con la Federación Jujeña de Vóley para lograr un buen desarrollo del torneo".

El Coordinador provincial destacó que "será un torneo con muchos partidos, se jugarán en fechas determinadas respetando el calendario que ya se viene manejando", concluyó.