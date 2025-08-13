Todo listo para recibir el Nacional de Veteranas

El fin de semana Las Dinos de La Esperanza serán anfitrionas del 58º Nacional de Hockey de Veteranas sobre Césped y Pista. Hoy a las 10 en "Culturarte", San Martín esquina Sarmiento, se realizará la conferencia de prensa oficial.

El fin de semana Las Dinos de La Esperanza serán anfitrionas del 58º Nacional de Hockey de Veteranas sobre Césped y Pista. Hoy a las 10 en "Culturarte", San Martín esquina Sarmiento, se realizará la conferencia de prensa oficial.

"Hace 20 años que pertenecemos a la Unión Argentina de Veteranas de Hockey y es la primera vez que vamos a ser anfitriones, ya que todos los años se hace un encuentro nacional en una provincia diferentes y por diferentes razones Jujuy no podía ofrecerse con anfitrión y este año gracias al trabajo de todas pudimos concretar este deseo de poder recibir a los clubes aquí en Jujuy", destacó Daniela Malinar.

La actual vicepresidente de la entidad que rige los destinos del hockey de veteranas en el país anunció que pasará a ser desde el sábado la presidenta "hace tres años soy vicepresidente, la actual presidente es Mónica Vieyra y este sábado habrá asamblea y me ofrecieron ser la presidente y aceptamos".

Malinar anunció que "entre los puntos que vamos a buscar durante el periodo de dos años que dura cada mandato es justamente ampliar ese tiempo a cuatro, vamos a cambiar el estatuto porque el que tenemos ya tiene sus años y hay muchas cosas que al modificarlas se va a modernizar, por ejemplo ya no jugamos sobre césped porque todo ahora es cancha sintética", sostuvo.

El certamen contará con equipo de diferentes puntos del país, se jugará en la modalidad de seven en Alto Comedero y será entre sábado y domingo.

Por otro lado, Daniela Malinar resaltó el apoyo recibido desde el Gobierno de la provincia, Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, como así también de la Secretaría de Deportes, hoy se realizará una rueda de prensa para dar detalles de lo que será el certamen.