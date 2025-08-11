Monterrico Sur ganó y es el primer finalista

El fútbol siempre da sorpresas y ayer fue el caso de Monterrico Sur de la Liga Departamental que en semifinal ayer eliminó a Central Norte de Libertador General San Martín en el estadio "Antonio Berruezo" y en su corta vida institucional jugará por primera vez una final de Copa Jujuy Energía Viva que a la vez lo clasificó al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Fue un atractivo encuentro y ambos clubes brindaron un gran espectáculo que tuvo todos los condimentos bajo el arbitraje de Cristian Carrillo de la Liga Quebradeña. Los sureños tomaron la iniciativa abriendo el marcador por intermedio de Adrián Quipildor, rápidamente los ledesmenses lo igualaron con el festejo de Marcelo Ruiz y se definió en el complemento a favor de los "celestes" gracias a los gritos de Alberto Alfaro y Matías Maráz. Antes de finalizar el partido fueron expulsados 3 jugadores de los "cuervos" y el finalista perdió 2 hombres que no podrán estar en la definición del titulo.

Monterrico Sur ahora espera conocer su rival que saldrá el duelo que jugarán el próximo domingo 24 del corriente mes en el estadio "Emilio Fabrizzi" entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro en lo que espera ser 90 minutos vibrantes e intensos buscando adueñarse del último boleto a la final de esta edición 2025 del certamen provincial.

Según trascendió en las últimas horas que la gran final se disputaría el domingo 31 de agosto, sólo resta saber si será ida y vuelta como en el 2024 o bien a un sólo partido.

Del mismo en la rama femenina las chicas de Atlético El Carmen que dejaron en el camino a Cusi Cusi FC luego de ganarle en La Quiaca por 4 a 3 en semifinales. Y ahora aguardan por quién será su rival del cotejo que deben jugar Sportivo Palermo y Defensores de Yuto.

Toda la emoción se va acumulando y a la vez crece la incertidumbres por saber quién será el campeón de la competencia que es organizada por el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes y también de la Federación Jujeña de Fútbol.