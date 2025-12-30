23°
Deporte municipal
Dirección de Narcotráfico
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Encuentro de Pesebres
deporte social
Ministerio de Gobierno
secretaria de deportes
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026
Deportes

Se viene el "Verano Activo" para adultos

Las actividades darán inicio el próximo lunes en diferentes barrios de la ciudad. Los detalles.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo lunes dará inicio la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema "Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano", el programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad.

La gran apertura se realizará de 17 a 19.30, en el natatorio municipal "Guillermo Poma", ubicado en el Parque San Martín, donde se dará comienzo oficial a las actividades de esta nueva edición. Vale recordar que en el este espejo de agua se encuentran realizando obras de refacciones y mantenimiento, a cargo de la comuna capitalina.

Durante la temporada de verano, Verano Activo se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y en horarios accesibles, con el objetivo de acercar propuestas recreativas y saludables destinadas a personas adultas mayores, promoviendo su participación cerca de sus hogares.

Delegación Municipal de Reyes (avenida Jorge Cafrune 1562, barrio Villa Jardín de Reyes).

Martes y jueves, de 14 a 18.

Las respectivas inscripciones se llevan a cabo en Dirección de Adultos Mayores, Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

CPV Santa Ana (Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina, 200 Viviendas, Alto Comedero):

Martes y jueves, de 14 a 18.

Los interesados se pueden anotar en el CPV Santa Ana precisamente en horas de la mañana.

Natatorio municipal "Guillermo Poma", ubicado en Parque San Martín:

Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19.30.

Las inscripciones se recepcionan en Estación Saludable, avenida Hipólito Yrigoyen y República de Siria, donde se evacuarán las dudas a los interesados en ser parte de esta iniciativa.

Desde el municipio se invitó a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que, año tras año, se consolida como un espacio de integración, cuidado y disfrute para adultos y adultos mayores, garantizando el acceso gratuito a actividades pensadas para mejorar la calidad de vida durante el verano.

 

