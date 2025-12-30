Se viene el "Verano Activo" para adultos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo lunes dará inicio la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema "Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano", el programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad.

La gran apertura se realizará de 17 a 19.30, en el natatorio municipal "Guillermo Poma", ubicado en el Parque San Martín, donde se dará comienzo oficial a las actividades de esta nueva edición. Vale recordar que en el este espejo de agua se encuentran realizando obras de refacciones y mantenimiento, a cargo de la comuna capitalina.

Durante la temporada de verano, Verano Activo se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y en horarios accesibles, con el objetivo de acercar propuestas recreativas y saludables destinadas a personas adultas mayores, promoviendo su participación cerca de sus hogares.

Delegación Municipal de Reyes (avenida Jorge Cafrune 1562, barrio Villa Jardín de Reyes).

Martes y jueves, de 14 a 18.

Las respectivas inscripciones se llevan a cabo en Dirección de Adultos Mayores, Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

CPV Santa Ana (Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina, 200 Viviendas, Alto Comedero):

Martes y jueves, de 14 a 18.

Los interesados se pueden anotar en el CPV Santa Ana precisamente en horas de la mañana.

Natatorio municipal "Guillermo Poma", ubicado en Parque San Martín:

Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19.30.

Las inscripciones se recepcionan en Estación Saludable, avenida Hipólito Yrigoyen y República de Siria, donde se evacuarán las dudas a los interesados en ser parte de esta iniciativa.

Desde el municipio se invitó a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que, año tras año, se consolida como un espacio de integración, cuidado y disfrute para adultos y adultos mayores, garantizando el acceso gratuito a actividades pensadas para mejorar la calidad de vida durante el verano.