Gimnasia y un balance muy positivo

En un año altamente positivo, el espíritu copero del Club de Rugby de Gimnasia y Esgrima de Jujuy viene marcando un crecimiento sostenido de una institución que nació en 2018 para darle su marca registrada en esta disciplina. La obtención del tricampeonato de la Copa Jujuy en junio de este año, en forma consecutiva, es una clara muestra de la presencia jujeña en el mundo del rugby.

En la actualidad los "lobos" del rugby cuentan con divisiones infantiles, juveniles, femenino y mayores, cumplimentando un total de 8 planteles de las diferentes divisionales que realizan sus prácticas en el predio de Río Blanco, donde funciona la sede deportiva desde noviembre 2023 y lograda a través de un convenio de la institución con el colegio Fasta

Los éxitos conquistados con gran compromiso deportivo, especialmente del plantel de primera, generaron el acercamiento y la confianza de jugadores y sociosque permitieron proyectar y hacer realidad la habilitación de dos canchas de medidas oficiales en excelente estado. Cuenta además con vestuarios para visitantes y locales, duchas, cantina, quincho con asadores, estacionamiento y zonas de espacios comunes para la comodidad.

En este contexto, Hernán Alanís, presidente del Club de Rugby comentó que junto a dirigentes, jugadores y socios"estamos trabajando en continuar las obras dentro del predio, y tenemos en pleno desarrollo de un gimnasio propio y una pileta de natación para el uso de todos sus socios, sin olvidarnos obviamente de priorizar y potenciar la tarea deportiva en todas las categorías", reconociendo la notable campaña realizada durante el presente año.

Al tricampeonato de la Copa Jujuy de los años 2023, 2024 y 2025, se suman el apertura y clausura 2025 de la Unión Jujeña de Rugby, seven san pedro 2023, campeón copa de bronce 2023 Unión de rugby de Salta, torneo provincial juvenil 2024. También la participación con dos planteles en el torneo internacional de Arica Chile, disputado en enero de este año, y la consolidación de las divisiones infantiles, femeninos y juveniles.

Se suman también la conquista el subcampeonato 2025 en la división intermedia, la participación en el primer campeonato infanto juvenil interprovincial "Tucumán, Salta y Jujuy", en el torneo M12 del club Jockey de Salta y en el torneo M14 "Chipi Gigallo", organizado por la Unión de Rugby de Salta.