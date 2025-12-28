Balance muy positivo

SEBASTIAN CASTRO

La Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino y Masculino cerró un 2025 con una cena de gala para dirigentes y jugadores en un reconocido salón de fiestas de nuestra capital.

Además ya se preparan los selectivos de la entidad para competir en enero en Torneo Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Nelly Anachuri, titular de la entidad deportiva, ante el requerimiento de diario El Tribuno de Jujuy contó que "la cena se realizó con una concurrencia enorme de todos los deportistas que están dentro del Maxibásquet masculino y femenino de Jujuy. Fue una cena de gala y la verdad que muy satisfecha por todo lo logrado este año donde se resaltó mucho a las jugadoras destacadas de cada equipo donde hubo más de 30 reconocidas y también coronamos a la reina del deporte y fue la que más simples metió, así la definimos".

Agregó que "se entregaron los trofeos a los equipos hasta el 4º puesto del torneo apertura preparación y anual. Además hizo formal una ayuda de dinero en efectivo a cada equipo presente para que sigan creciendo en sus objetivos deportivos. Creo que las jugadoras merecemos tener una cancha propia ya que somos 120 equipos que compiten todo el año. Y sufrimos mucho para conseguir las canchas y dar cumplimiento a todos los partidos que se realizan de lunes a lunes", detalló la activa dirigente del maxibásquet de la provincia de Jujuy.

En medio de un contexto nacional complicado desde lo económico la presidenta remarcó que "esto se da gracias al sacrificio de cada club y de la Comisión Directiva que trabaja todo el año con ventas de empanadas y también con la donación del buffet. Así es como juntamos para hoy poder cumplir con los equipos. Todo es puro esfuerzo, pero lo hacemos porque amamos este deporte y confiamos en nuestras jugadoras que son lo mejor en el maxibásquet y cada vez que salimos con las delegaciones, Jujuy regresa con toda la gloria o bien con las mejores tripleras, goleadoras de cada categoría y vamos por más".

Anachuri puntualizó que "somos una Asociación que cumple deportiva y socialmente porque estamos en todos los acto como ser el desfile del 23 de Agosto, 19 de abril, también en el arriar de banderas en plaza Belgrano. Y se cumplió nuestro calendario con 1.600 partidos".

Después adelantó que "ya estamos trabajando con el calendario 2026 y es bastante movidito. Nos juntamos con la Comisión Directiva, así que si Dios quiere nuestra Asociación estará presente en el 6º Campeonato Internacional de Maxibásquet en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia que se juega el 21, 22, 23, 24 y 25 de enero. El viaje sería el miércoles 21 con la delegación. Será la primera salida del 2026 con 80 deportistas con las siguientes categorías, dos equipos de +30, uno +40 y +50, dos de +60, uno de +65 y un de +70", finalizó la presidenta de la Asociación.

De esta manera, la entidad cerró otra temporada a puro básquet y ya piensa en el futuro con una participación internacional en breve.