Gimnasia jugará cuatro "clásicos" en el 2026

La Primera Nacional, después del ascenso de Acacusso, sorteó ayer en la AFA. Y Gimnasia volverá a integrar la Zona B que compartirá con Gimnasia y Tiro de Salta, y San Martín de Tucumán. Es decir, jugará cuatro clásicos. Pero en el emparejamiento se verá las caras con Chaco For Ever, ya que el otro representante de la vecina provincia, Central Norte, se verá las caras con los "albos".

También se confirmó que el debut será en el estadio "23 de Agosto" con Midland, que viene ganar el boleto por la Primera B Metropolitana. Luego visitará a Chacarita Juniors y después recibirá a Quilmes en el arranque de la competencia, prevista para la primera semana de febrero del próximo año.

La temporada se jugará de la misma manera que en 2025: los 36 equipos fueron divididos en dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada uno enfrentará a los otros 17 de su grupo tanto de local como de visitante, en el mismo orden para los dos semestres.

Los dos ascensos se determinarán igual que en las últimas temporadas, donde los dos primeros de cada zona jugarán la primera final para subir de categoría en un estadio neutral. El perdedor de dicho encuentro contará con otra chance de ascender disputando el Reducido.

Del Reducido participarán del 2º al 8º de cada una de las zonas, y esos equipos chocarán a un único partido en la cancha del mejor posicionado para avanzar a los cuartos de final.

Por otro lado, los descensos también serán iguales que en 2025. Habrá cuatro en total, y los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda a su afiliación.

El torneo tendrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando culmine la primera ronda para que los planteles puedan descansar durante varios días.

Los grupos quedaron conformados así.

Zona A: Central Norte, All Boys, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B: Gimnasia y Esgrima, Gimnasia y Tiro de Salta, Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Deportivo Maipú de Mendoza, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Ferrocarril Midland.

Fixture completo

Fecha 1 (7 de febrero): Midland (L).

Fecha 2 (14 de febrero): Chacarita (V).

Fecha 3 (21 de febrero): Quilmes (L).

Fecha 4 (28 de febrero): Güemes S.E. (V).

Fecha 5 (7 de marzo): Colegiales (L).

Fecha 6 (14 de marzo): Tristán Suárez (V).

Fecha 7 (IZ 21 de marzo): Chaco F.E. (V).

Fecha 8 (28 de marzo): Patronato (L).

Fecha 9 (4 de abril): Agropecuario (V).

Fecha 10 (11 de abril): Almagro (L).

Fecha 11 (18 de abril): Rafaela (V).

Fecha 12 (25 de abril): Maipú (L).

Fecha 13 (2 de mayo): San Martín T. (V).

Fecha 14 (9 de mayo): Temperley (L).

Fecha 15 (16 de mayo): Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16 (23 de mayo): Nueva Chicago (L).

Fecha 17 (30 de mayo): Atlanta (V).

Fecha 18 (6 de junio): San Martín S.J. (L).

La programación detallada corresponde a la primera fase del certamen. En la segunda parte del campeonato se invierte la condición de local.