Histórico: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina al vencer por penales por 5 a 3 a Argentinos Juniors tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios y con Gonzalo Marinelli como héroe impensado, ya que comenzó en el banco de suplentes, reemplazó por lesión a Ezequiel Centurión y terminó atajando un penal en la definición.

El partido se jugó en el estadio Juan Domingo Perón, del club Instituto, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien expulsó a dos jugadores y al entrenador del equipo mendocino.

La Lepra, que jugó todo el segundo tiempo con uno menos y terminó jugando con nueve, logró no sólo su primer título de Primera División en 112 años de historia, sino también el primero para la provincia de Mendoza.

Al minuto de juego avisó Independiente Rivadavia, cuando Matías Fernández recibió en el área y no pudo definir bien, por lo que el arquero Sergio Romero contuvo sin problemas.

La Lepra volvió a tener una linda ocasión a los 3 minutos, cuando Sebastián Villa encaró por la izquierda y probó con un zurdazo que salió apenas desviado.

Independiente siguió buscando y a los 8 minutos tuvo su premio. Tras un centro de Alejo Osella desde la derecha, por el segundo palo apareció el paraguayo Alex Arce y aprovechando la mala salida de Chiquito Romero puso el 1 a 0 con un cabezazo.

Argentinos respondió a los 21 minutos, cuando Hernán López Muñoz habilitó con un gran pase a Tomás Molina, quien recibió solo en el área y su remate fue tapado muy bien por Ezequiel Centurión, aunque de haber sido gol no hubiese tenido validez ya que el delantero estaba adelantado.

Llegando al final del primer tiempo se complicaron las cosas para Independiente Rivadavia. A los 40 minutos, Maximiliano Amarfil, que estaba amonestado, cometió una dura falta desde atrás sobre López Muñoz por la que vio la segunda amarilla y se fue expulsado, dejando a su equipo con uno menos para jugar toda la segunda parte.

En tiempo de descuento, a los 46 minutos, Argentinos casi lo empata con un centro desde la izquierda de Gabriel Florentín que se fue cerrando y la pelota casi se mete en el ángulo, pero terminó cayendo en el techo del arco.

Al segundo tiempo el Bicho salió con todo, buscando aprovechar la superioridad numérica, y a los 3 minutos tuvo la chance de empatarlo. Tras un rebote en el área, Lautaro Giaccone sacó un zurdazo que superó al arquero y sobre la línea la despejó Luciano Gomez para salvar a la Lepra.

A los 16 minutos, Argentinos acechaba el área rival hasta que la Lepra recuperó la pelota, Sebastián Villa salió de contra a pura velocidad y dejó solo a Matías Fernández, quien no definió bien pero la resistencia de Romero fue floja y así Independiente Rivadavia se puso 2-0 arriba.

Poco duró la alegría del segundo tanto, ya que apenas dos minutos después el Bicho volvió a meterse en el partido cuando Alan Lescano quedó solo por el sector izquierdo y definió por arriba de Centurión para el 2 a 1.

A los 39 minutos, Argentinos estuvo muy cerca de empatar el partido cuando Tomás Molina ganó arriba al borde del área chica y metió un cabezazo que atajó muy bien Centurión sobre la línea.

A los 44 minutos, La Lepra tuvo que cambiar a su arquero por la lesión de Ezequiel Centurión, tras un fuerte golpe, y fue reemplazado por Gonzalo Marinelli, quien terminaría siendo el héroe de la consagración.

En tiempo de descuento, a los 46 minutos, Independiente se quedó con dos jugadores menos cuando Alejo Osella vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado.

Argentinos fue lanzado al ataque buscando aprovechar los dos jugadores de más y a los 52 minutos tuvo su premio. Tras un rebote en el área, la pelota le quedó a Erik Godoy, quien remató con un puntazo y así puso el 2 a 2.

Los penales

Luciano Gómez comenzó pateando para Independiente Rivadavia y convirtió con un fuerte remate que venció la resistencia de Romero, que alcanzó a tocar la pelota. Para Argentinos fue Alan Lescano, quien con un zurdazo cruzado empató las cosas.

El segundo de la Lepra lo ejecutó Iván Villalba, quien marcó con un buen derechazo cruzado. Hernán López Muñoz pateó para el Bicho y con un zurdazo cruzado abajo puso el 2 a 2.

Nicoás Retamar pateó el tercero de Independiente y con un remate fuerte al medio no falló. Para Argentinos fue Lautaro Giaccone, quien acertó con un disparo rasante al medio.

El cuarto de la Lepra lo ejecutó Sheyko Studer con un fuerte disparo al medio y así marcó sin problemas. Tomás Molina pateó para el Bicho y Gonzalo Marinelli se lo atajó, pero el penal se repitió por adelantamiento del arquero. En la reiteración, Molina fue con un derechazo cruzado y Marinelli se lo volvió a atajar.

Como en la semifinal ante River, con el triunfo y el campeonato en sus pies fue Sebastián Villa, el colombiano no falló e Independiente Rivadavia gritó campeón.