River Plate

Marcelo Gallardo renueva contrato y seguirá en River: hasta cuándo y los detalles

En medio de las dudas sobre el futuro del DT, se confirmó la continuidad de Marcelo Gallardo en River para 2026.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 18:14

En sus primeros días como presidente de River, Stefano Di Carlo tomó una contundente decisión: Marcelo Gallardo seguirá siendo el director técnico del club durante el próximo año. Este miércoles por la tarde, el mandamás y el propio entrenador anunciarán oficialmente la renovación del DT por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026.

Este martes, Di Carlo se hizo presente en River Camp, en donde tuvo su primer encuentro con el Muñeco ya en condición de presidente. En medio del complicado presente futbolístico que atraviesa River, hubo una charla entre el cuerpo técnico, jugadores, el propio sucesor de Jorge Brito y Enzo Francescoli, en la que se dio un mensaje de respaldo y unidad.

Y tal es el respaldo para Gallardo que, mientras su equipo no encuentra el rumbo y se complica cada vez más, la dirigencia le puso sobre la mesa una oferta de renovación de contrato, la cual fue aceptada. Es así como el DT seguirá ocupando el cargo por un año más sin importar lo que suceda en lo que queda de este 2025.

Las condiciones que le pone River a Gallardo y los detalles

En principio, la dirigencia le habría puesto ciertas condiciones a Marcelo. River impondría un tope de masa salarial para el plantel y contratos sujetos a productividad, tanto para el DT como para los jugadores. De esta forma, se buscaría reducir la erogación de dinero, uno de los puntos más cuestionables de la última gestión.

Tal lo mencionado, el nuevo vínculo del entrenador será por un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. Llegado el día, y tal como sucedió esta y otras veces, el propio Muñeco y la dirigencia tomarán la decisión que corresponda en torno al futuro del DT.

