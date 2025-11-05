°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Anses
pobreza
Caso Matías Jurado
Jujuy
Estados Unidos
sin actividad
Semana de la tradición
La Quiaca
Javier Milei
Bolivia
Mundial 2026

Presentaron la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026

La marca de las tres tiras presentó el nuevo modelo que Lionel Messi y compañía usarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Inspirada en las casacas campeonas de 1978, 1986 y 2022, estará disponible desde el 6 de noviembre.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 12:51

La Selección Argentina tiene nueva piel. La marca de las tres tiras presentó oficialmente la camiseta titular que el equipo de Lionel Scaloni vestirá en el camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con un diseño que combina historia, innovación y homenaje, la casaca se inspira en las tres conquistas mundiales y será una de las 22 que la empresa lanzará para las selecciones nacionales que participarán del próximo torneo.

El nuevo modelo presenta las tradicionales franjas celestes y blancas con un efecto degradado de tres tonos de celeste, en alusión a las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden tributo al logro en Qatar.

La camiseta estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

Este lanzamiento forma parte de una colección global que incluye los nuevos uniformes titulares de 22 selecciones, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia, entre otras. Según Adidas, la línea busca “fusionar tradición y modernidad” con diseños que representan la identidad de cada país y rinden homenaje a sus glorias futbolísticas.

“Diseñar los uniformes para la Copa Mundial 2026 fue un proceso de honrar la identidad única de cada nación mientras empujamos los límites de la innovación”, explicó Thomas Mace, vicepresidente de diseño de Adidas Football.

La camiseta de Argentina, con Lionel Messi como imagen principal de la campaña, marca el inicio del camino hacia la defensa del título del mundo.

