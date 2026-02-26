Cuatro demorados con medidas restrictivas vigentes en operativos nocturnos

En el marco de los operativos de prevención nocturna desplegados durante la madrugada de hoy en distintos puntos de Libertador General San Martín, personal del Cuerpo de Infantería conjuntamente con motorizados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) procedieron a la identificación y demora de cuatro personas que presentaban distintas medidas restrictivas vigentes.

El primer procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del Barrio Santa Rosa, donde los uniformados individualizaron a un sujeto. Al consultar su situación en el CIAC (Centro de Información y Análisis Criminal), se constató que registraba un pedido de secuestro vehicular, procediéndose a su demora.

Posteriormente, en cercanías del cementerio ubicado en el barrio 9 de Julio, se realizó la averiguación de antecedentes de cuatro sujetos, estableciéndose que uno de ellos poseía vigente una prohibición de acercamiento, deber de abstención y prisión de ejecución condicional. Ante esta situación, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

En tanto, en el barrio San Roque, un hombre y una mujer fueron interceptados tras intentar evadir a los efectivos al notar su presencia. Al ser identificados, se logró determinar que la mujer presentaba un pedido de captura y detención vigente, por lo que fue puesta inmediatamente a disposición de la justicia.

Todos los procedimientos fueron realizados respetando los protocolos establecidos, y las personas demoradas quedaron alojadas en la sede policial a la espera de las directivas del magistrado interviniente.