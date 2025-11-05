Así será la camiseta del “Dibu” Martínez para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Adidas dieron a conocer cómo será la camiseta del arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, en el Mundial 2026.

En la camiseta predomina el color negro, aunque tiene las tres franjas de Adidas en celeste, y detalles coloreados en la parte inferior.

Con esta camiseta, el “Dibu” buscará volver a guiar a la Selección argentina hacia un nuevo título Mundial, tal como hizo en Qatar 2022, donde fue clave con sus atajadas en los penales y en el mano a mano ante el delantero francés Kolo Muani en el último minuto de la final.

La camiseta que utilizará el “Dibu” Martínez en el Mundial 2026